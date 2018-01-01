Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пномпени

Предназначена эта экскурсия для тех, кто любит острые ощущения и приключения.

Увлекательное воздушное путешествие над камбоджийскими джунглями подарит вам незабываемые впечатления. Эта экскурсия придется по вкусу всем желающим, вне зависимости от их возраста и пола. Высота подъема не слишком велика, поэтому вы с легкостью сможете услышать пение птиц и звуки живого леса. Во время такой экскурсии вы сможете своими глазами увидеть дыхание Кхмерского леса.

Располагается аттракцион у храмового комплекса Ангкор. Именно над этим святым местом и близлежащими джунглями вы и будете летать на воздушном шаре. Название аттракцион получил от полета местного животного гиббона, который часто прыгает с ветки на ветки, покрытая таким образом обширные территории.

Для большей безопасности передвижение аттракциона осуществляется по специальным канатам, натянутых между высокими деревьями в джунглях. Адреналин в таком полете вам гарантирован, но при этом вы будете находиться в полной безопасности. Следует помнить, что для данной поездки необходимо быть обутым в плотно облегающую обувь и одетыми, так как вас будут пристегивать ремнями безопасности. Как вы понимаете все дорогие украшения, солнечные очки, фотоаппараты и телефоны лучше оставить на земле в полной сохранности.

Аттракцион Полет Гиббона может попробовать любой человек, рост которого превышает один метр, и весом не больше 130 килограмм. Каких-либо специальных требований к навыкам для желающих поучаствовать в данном аттракционе, нет. Все проходит чрезвычайно интересно и увлекательно.