Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пномпени

Полет гиббона

Увлекательное воздушное путешествие над камбоджийскими джунглями с англоязычным сопровождением

Увлекательное воздушное путешествие над камбоджийскими джунглями с англоязычным сопровождением.
Полет гиббона
Предназначена эта экскурсия для тех, кто любит острые ощущения и приключения.
Увлекательное воздушное путешествие над камбоджийскими джунглями подарит вам незабываемые впечатления. Эта экскурсия придется по вкусу всем желающим, вне зависимости от их возраста и пола. Высота подъема не слишком велика, поэтому вы с легкостью сможете услышать пение птиц и звуки живого леса. Во время такой экскурсии вы сможете своими глазами увидеть дыхание Кхмерского леса.
Располагается аттракцион у храмового комплекса Ангкор. Именно над этим святым местом и близлежащими джунглями вы и будете летать на воздушном шаре. Название аттракцион получил от полета местного животного гиббона, который часто прыгает с ветки на ветки, покрытая таким образом обширные территории.
Для большей безопасности передвижение аттракциона осуществляется по специальным канатам, натянутых между высокими деревьями в джунглях. Адреналин в таком полете вам гарантирован, но при этом вы будете находиться в полной безопасности. Следует помнить, что для данной поездки необходимо быть обутым в плотно облегающую обувь и одетыми, так как вас будут пристегивать ремнями безопасности. Как вы понимаете все дорогие украшения, солнечные очки, фотоаппараты и телефоны лучше оставить на земле в полной сохранности.
Аттракцион Полет Гиббона может попробовать любой человек, рост которого превышает один метр, и весом не больше 130 килограмм. Каких-либо специальных требований к навыкам для желающих поучаствовать в данном аттракционе, нет. Все проходит чрезвычайно интересно и увлекательно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Ланч
  • Аттракцион
  • Англоязычное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
отель
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии каждые полчаса, начиная с семи утра и до 13:30 дня.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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