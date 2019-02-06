Все экскурсии в Сиануквиле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиануквиле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €324. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиануквиле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Камбодже на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
€324
за 1-8 чел.
Погружение в культуру Камбоджи
Национальный Парк Бокор, города Кампот и Кеп, пещеры и крабовый рынок
Последние отзывы «Экскурсии Сиануквиля»
- Отзыв на: Погружение в культуру КамбоджиGGene6 февраля 2019Интересный гид.
- Отзыв на: Погружение в культуру КамбоджиННаталья7 июня 2017Удивительная и познавательная экскурсия в Сием Рип! Спасибо гиду Лину, образованному, внимательному и тактичному человеку! Он прекрасно организовал маршрут экскурсии и показал все значимые места без потери времени. Без помощи гида мы вряд ли бы смогли сориентироваться на месте и успеть посмотреть всё, что хотели в кратчайший срок! За полтора дня мы увидели четыре древних индуистских храма крупнейшего в мире комплекса Ангкор, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сделали много замечательных фотографий с самых выгодных ракурсов (спасибо Лину. ). И побывали в аутентичной деревне рыбаков! Частично на лодке, проплыв по реке, по берегам которой расположена деревня, частично пешком. Поэтому это было не так утомительно в жару. Там же, на лодке посетили ресторанчик на воде посередине озера. Со стороны реки деревня производит впечатляющее зрелище! Нам всё очень понравилось!