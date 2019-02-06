2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Национальный Парк Бокор, города Кампот и Кеп, пещеры и крабовый рынок

Александр
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Александр – экскурсионное агентство
Вас ждут шикарные виды на джунгли и Сиамский залив с плато Бокор на высоте более 1000 метров над уровнем моря, чайный домик Короля, история местной шаманки тетушки Мао и множество интересных фактов о Камбодже.
От 324 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Погружение в культуру Камбоджи
Погружение в культуру Камбоджи

Что вас ожидает

  • В течение 10 часов мы объедем невероятно красивые места, поговорим об истории Камбоджи, как здесь живут сейчас, будет много интересных фактов.
  • Обзорная прогулка по городу Кампот, где мы посетим перечную плантацию самого вкусного и ароматного перца во всем мире, готовьтесь!
  • В колониальном французском городке Кеп вы попробуете голубых крабов, считается, что это самые вкусные крабы на побережье.
  • После обеда поедем к границе с Вьетнамом — там обследуем таинственные пещеры. Эти пещеры и еще несколько в окрестностях относятся к древнейшим памятникам эпохи государства Фунань. В некоторых размещены культовые святилища.
  • Вечером поедем обратно в Сиануквиль, уставшие, конечно, но довольные ;)

Организационные детали

  • Включено в тур: сопровождение русского гида, авто или 12 местный минибас с кондиционером, все входные билеты, обед в Кепе, трансфер из/в отель.
Погружение в культуру Камбоджи
Погружение в культуру Камбоджи
Погружение в культуру Камбоджи
Погружение в культуру Камбоджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Мы агентство, проводим индивидуальные и групповые экскурсии по всему Королевству, помогаем с бронированием отелей, организуем трансферы (такси) и многое другое.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Gene
6 февраля 2019
Интересный гид.
Наталья
7 июня 2017
Удивительная и познавательная экскурсия в Сием Рип! Спасибо гиду Лину, образованному, внимательному и тактичному человеку! Он прекрасно организовал маршрут экскурсии и показал все значимые места без потери времени. Без помощи гида мы вряд ли бы смогли сориентироваться на месте и успеть посмотреть всё, что хотели в кратчайший срок! За полтора дня мы увидели четыре древних индуистских храма крупнейшего в мире комплекса Ангкор, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сделали много замечательных фотографий с самых выгодных ракурсов (спасибо Лину!). И побывали в аутентичной деревне рыбаков! Частично на лодке, проплыв по реке, по берегам которой расположена деревня, частично пешком. Поэтому это было не так утомительно в жару. Там же, на лодке посетили ресторанчик на воде посередине озера. Со стороны реки деревня производит впечатляющее зрелище! Нам всё очень понравилось!

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