Андрей С. проводит ещё 6 экскурсий

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Ангкор. Большой Круг

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Ангкор.

Большой Круг
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Ангкор. Большой Круг
Эта экскурсия ⛳ бывает 2 видов: Простая (4 часа) и Расширенная (9 часов).

На экскурсии 🧭 по Большому кругу Ангкора можно будет посмотреть следующие храмы:

  • ПРЕ РУП. Храм - гора, построенный императором Раджендаварманом 2 в 961 году и посвященный богу Шиве. Храм высотой 35 метров имеет достаточно крутые ступени. С верхней площадки можно увидеть вдалеке Ангкор Ват и Восточный Мебон. Открывается великолепная панорама. Одно из лучших мест в Ангкоре для фотографирования заката.
  • ВОСТОЧНЫЙ МЕБОН. Построен тем же императором и в том же стиле, что и Пре Руп, но на 10 лет раньше. Расположен на искусственном острове 🏝️ посреди пересохшего в 12 веке водоема Восточный Барай. Запоминается 2 - метровыми статуями слонов, высеченных из цельного камня.
  • ТА СОМ. Небольшой храм - буддийский монастырь. Построен в конце 12 века императором Джаяварманом 7. Является уменьшенной копией Та Прома. Достаточно красив и интересен.
  • НИК ПЕОН. Уникальный храм на острове посреди искусственно вырытого в 12 веке водоема 3500 на 900 метров. Состоит из башни на моленьком островке посреди 5 бассейнов. Центральный бассейн символизирует священное целебное озеро в Гималаях.
  • ПРЕАХ КХАН.. Очень большой храм - буддийский монастырь времён императора Джаявармана 7. Очень живописен. Имеется множество очень красивых 🤩 мест для фотографий.
  • В Расширенную программу Большого Круга Ангкора входят несколько известных храмов разного периода постройки. Это прежде всего построенные в конце 12 века императором Джаяварманом 7 храмы Прех Кхан, Ник Пеон, ТА Сом и построенные в середине 10 века императором Раджендраварманом 2 зрамы Пре Руп и Восточный Мебон.
  • Кроме вышеперечисленных, в программу входят храмы Прасат Краван, Бантей Кдей и храмы, не входящие в классические программы туров Бантей Срей и Бантей Самре. Все храмы имеют свои уникальные места, которые найти без помощи гида очень затруднительно.
  • Вечером предусмотрен подъем на храм - гору Пном Бакенг, самое популярное место для наблюдения заката в Ангкоре. Пешком - бесплатно, на слонах - дополнительная плата 20 долларов 💵 с человека.
  • Как и расширенная программа Малого круга, эта программа на 1 полный день и может стать частью большого многодневного тура.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
Андрей С.
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