Эта экскурсия ⛳ для тех, у кого не достаточно времени посвятить храмам Ангкора 2 — 3 дня. Разработана мною в 2012 году. В программе посещение самых интересных храмов большого и малого круга за 1 день.
Это самая информативная и содержательная экскурсия, в нее включены самые интересные места храмового комплекса. Передвижение между храмами только на автомобиле 🚘 или микроавтобусе. Никаких тук туков.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
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Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий
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