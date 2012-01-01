Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ для тех, у кого не достаточно времени посвятить храмам Ангкора 2 — 3 дня. Разработана мною в 2012 году. В программе посещение самых интересных храмов большого и малого круга за 1 день.

Это самая информативная и содержательная экскурсия, в нее включены самые интересные места храмового комплекса. Передвижение между храмами только на автомобиле 🚘 или микроавтобусе. Никаких тук туков.