Эта экскурсия ⛳ существует в 2 вариантах.
Простая программа — это самые популярные храмы Ангкора.
Расширенная программа включает в себя практически все достопримечательности 🏛️ Малого круга Ангкора. Некоторые интересные места в этой программе не известны другим гидам.
Что не входит
- билеты в храмовый комплекс (оплата в кассу комплекса) $37 за человека + билет для гида
- транспорт $30 за автомобиль (3 места)
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
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Андрей С. проводит ещё 6 экскурсий
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