Андрей С. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ существует в 2 вариантах.

Простая программа — это самые популярные храмы Ангкора.

Расширенная программа включает в себя практически все достопримечательности 🏛️ Малого круга Ангкора. Некоторые интересные места в этой программе не известны другим гидам.