Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Название храма Бантей Чмар в переводе с кхмерского означает «обитель кошек». Но при посещении этого храма никто ни одной кошки почему то не видел…
Храм расположен в 180 км от Сием Рипа в джунглях возле небольшой деревушки. Реставрационные работы в этом храме не ведутся вообще, в результате чего он выглядит даже более диким, чем храм Бенг Меле.
Храм довольно большой, и вся окружность внешней галереи покрыта очень хорошо сохранившимися барельефами 12 века.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
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Андрей С.
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