  1. Камбоджа
  2. Экскурсии

Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $86 за человека

    Заказать экскурсию
Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи
Название храма Бантей Чмар в переводе с кхмерского означает «обитель кошек». Но при посещении этого храма никто ни одной кошки почему то не видел…
Храм расположен в 180 км от Сием Рипа в джунглях возле небольшой деревушки. Реставрационные работы в этом храме не ведутся вообще, в результате чего он выглядит даже более диким, чем храм Бенг Меле.
Храм довольно большой, и вся окружность внешней галереи покрыта очень хорошо сохранившимися барельефами 12 века.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей С.
Андрей С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
$161
36 часов
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
$86
3 часа
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
Храм Прех Вихеа
$86
12 часов
Храм Прех Вихеа
Пном Кулен — Место Силы Камбоджи
$70
6 часов
Пном Кулен — Место Силы Камбоджи
Ангкор. Лучшие храмы.
$86
12 часов
Ангкор. Лучшие храмы.

Еще несколько необычных экскурсий в Сиеме Рип, Камбодже

Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
$4
1.34 часа
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
27 отзывов
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
$3.99
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
22 отзыва
Трансфер в Камбодже
$43
3 часа
Трансфер в Камбодже
1 отзыв
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
$363
9 часов
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Национальный парк "Пном Кулен"
$100
6 часов
Национальный парк "Пном Кулен"
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
$64
3 часа
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида