Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Название храма Бантей Чмар в переводе с кхмерского означает «обитель кошек». Но при посещении этого храма никто ни одной кошки почему то не видел…

Храм расположен в 180 км от Сием Рипа в джунглях возле небольшой деревушки. Реставрационные работы в этом храме не ведутся вообще, в результате чего он выглядит даже более диким, чем храм Бенг Меле.

Храм довольно большой, и вся окружность внешней галереи покрыта очень хорошо сохранившимися барельефами 12 века.