Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Безусловно, главной достопримечательностью 🏛️ Королевства Камбоджа является Храмовый комплекс Ангкор с главным храмов археологического комплекса и символом страны — Ангкор Ватом.
Ангкор — сотни каменных сооружений занимающие площадь более 300 кв. км. построенных в период с IX до XlV — во времена существования Кхмерской империи — Камбуджадеша, которая занимала всю территорию юго-восточной Азии.
Храмы Анкгора находится в 320 км от Пномпеня и в 470 км от Бангкока и в 5 км от города Сием Реап.
У каждого культового сооружения своя уникальная история 📖, берущая свое начало с древних времен ангкорской империи и продолжающаяся в 20ом веке, тесно переплетаясь с судьбами людей вновь открывших Ангкор человечеству новейшей истории.
Да, этому древнему городу есть что рассказать! Он восхищает и влюбляет в себя! Приезжайте — не пожалеете!
Миллионы людей ежегодно посещают Сием Реап ради того, чтобы увидеть это чудо света! Не упускайте эту возможность и Вы!
Я, в свою очередь, с удовольствием спланирую, организую и проведу вашу экскурсионную поездку по Храмовому комплексу Ангкор.
Экскурсия может как однодневной, так и двухдневной
Инвентарь экскурсии:
- Маршрут «Стандарт». Ангкор-Ват, Бантей Кдей и Сра Сранг, Та Пром, Та Кео, Королевские террасы, Бапуон, Байон и южные ворота Ангкор Тхома (6 храмов и 3 строения). Вечер: Шоу «Танцы Апсар» знакомство с национальной кухней, прогулка 👣 по вечернему Сием Реапу. Продолжительность: весь день.
- Маршрут «Дискавери». Ангкор-Ват, Прасат Краван, Бантей Кдей и Сра Сранг, Та Пром, Та Кео, Та Ней, Спеан Тхма, Тхоманнон и Чао Сай Тевада, Королевские террасы, Преах Питху, Пхименакас, Бапуон, Байон, южные ворота Ангкор Тхома, Прасат Бей Тхма, Бай Каек, Баксей Чамкронг и Пном Бакенг (16 храмов и 4 строения). Можно совместить с посещением действующих буддийских монастырей и пагод. Вечером: шоу «Танцы Апсар», знакомство с национальной кухней и прогулка по вечернему городу. Продолжительность: 2 дня.