Андрей С. проводит ещё 6 экскурсий

Храм Бантей Срей (обитель женщин) прославился своими изящными барельефами. Этот храм находится в 25 км от основного комплекса Ангкора. Уникальность этого храма еще и в том, что он построен из розового песчаника, а не серого, как остальные храмы Ангкора.
Храмы группы Ролуос построены в доангкоровскую эпоху, в конце 9 века. Из них самый известный Баконг.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
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