Андрей С. проводит ещё 6 экскурсий

Храм Бантей Срей (обитель женщин) прославился своими изящными барельефами. Этот храм находится в 25 км от основного комплекса Ангкора. Уникальность этого храма еще и в том, что он построен из розового песчаника, а не серого, как остальные храмы Ангкора.

Храмы группы Ролуос построены в доангкоровскую эпоху, в конце 9 века. Из них самый известный Баконг.