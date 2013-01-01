Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Храм Бенг Меле, который практически не реставрируется, создает у посетителей чувство реального соприкосновение с временем существования Кхмерской Империи. В отличие от Ангкора там можно передвигаться практически где угодно, по любым камням, руководствуясь только чувством сообственной безопасности.

Храчовый комплекс Ко Кер был построен в начале 10 века во время временного переноса столицы ⭐️ Кхмерской Империи из Ангкора. Каждый объект комплекса имеет свои особо интересные места. Конечно наиболее известна пирамида Пранг, расположенная позади храма Прасат Тхом. Доступ на вершину пирамиды открыт с 30 декабря 2013 года.