Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Храм Прех Вихеа расположен в 260 км к северу от Сием Рипа и находится на самой границе с Тайландом. После того, как в 2008 году ЮНЕСКО включило этот храм в «объекты всемирного наследия на территории Камбоджи, Тайланд выступил с возражениями, которыы привели к войне 2009 года между Камбоджей и Тайландом. До сих пор на территории храма дислоцируются камбоджийские оборонительные войска и фотографировать окопы не разрешается. (Я фотографировал, когда никто не видел). Храм очень необычный. расположен на вершине холма. В ясную погоду с обрыва открывается изумительный вид на окрестности.