Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Камбоджа
  2. Экскурсии

Национальный парк "Пном Кулен"

Гид S.
Гид S. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Национальный парк "Пном Кулен"
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $100 за человека

    Заказать экскурсию
Национальный парк "Пном Кулен"
Национальный парк "Пном Кулен"
Пном Кулен (в переводе с кхмерского «гора личи») — национальный парк 🌳, расположенный в одноименном горном массиве в 50 км от города СиемРеап. Одно из самых живописных и исторически значимых мест в Камбодже. Эта священная гора обладает потрясающей энергетикой и среди паломников слывет «местом силы». Спокойствие и тишина этих мест, будто рождаются из окружающего моря 🌊 джунглей.
На плато Пном Кулен в 802 году правитель Джаяварман II провозгласил себя девараджей (королем-богом). Считается, что именно с этого места и времени начала свое существование Камбоджа. Пном Кулен имеет особый сакрально-мистический статус и почитается у многих местных жителей и паломников. На высшей точке горы ⛰️ Кулен находится древний буддиский храм и монастырь, а из пика этой горы высечена статуя лежачего Будды. На территории национального парка протекает священная река тысячи лингамов, которая впадая в реку СиемРеап, заполняет своей священной водой каналы и рвы Ангкора. Лингам — это фаллический символ, символизирующий мужское начало. Лингамы были высечены на дне реки и протекая по ним, вода, по индуистским поверьям становится священной.
Ручей заканчивается 15ти метровым водопадом. В месте падения водопада есть запруда, где искупавшись в чистой прохладной воде, можно совершенно бесплатно получить бесплатный сеанс ихтиомассажа (пилинг рыбками). Также на территории парка, в кафе возле реки можно отведать местной кухни 🥧, выпить 🍹 пива, а позже, счастливым и просветленным уснуть в гамаке).
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
Национальный парк "Пном Кулен"
Национальный парк "Пном Кулен"
Национальный парк "Пном Кулен"
Национальный парк "Пном Кулен"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер в Камбодже
$43
3 часа
Трансфер в Камбодже
1 отзыв
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
$64
3 часа
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
$139
3 часа
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Озеро Тонлесап. Посещение плавучей деревни и деревни на сваях (Chong Khneas, Kampong Phluk)
$75
3 часа
Озеро Тонлесап. Посещение плавучей деревни и деревни на сваях (Chong Khneas, Kampong Phluk)
Экскурсия по рынкам Камбоджи
$11
3 часа
Экскурсия по рынкам Камбоджи

Еще несколько необычных экскурсий в Сиеме Рип, Камбодже

Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
$4
1.34 часа
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
27 отзывов
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
$3.99
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
22 отзыва
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
$363
9 часов
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи
$86
12 часов
Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
$161
36 часов
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
$86
3 часа
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер