Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Пном Кулен (в переводе с кхмерского «гора личи») — национальный парк 🌳, расположенный в одноименном горном массиве в 50 км от города СиемРеап. Одно из самых живописных и исторически значимых мест в Камбодже. Эта священная гора обладает потрясающей энергетикой и среди паломников слывет «местом силы». Спокойствие и тишина этих мест, будто рождаются из окружающего моря 🌊 джунглей.

На плато Пном Кулен в 802 году правитель Джаяварман II провозгласил себя девараджей (королем-богом). Считается, что именно с этого места и времени начала свое существование Камбоджа. Пном Кулен имеет особый сакрально-мистический статус и почитается у многих местных жителей и паломников. На высшей точке горы ⛰️ Кулен находится древний буддиский храм и монастырь, а из пика этой горы высечена статуя лежачего Будды. На территории национального парка протекает священная река тысячи лингамов, которая впадая в реку СиемРеап, заполняет своей священной водой каналы и рвы Ангкора. Лингам — это фаллический символ, символизирующий мужское начало. Лингамы были высечены на дне реки и протекая по ним, вода, по индуистским поверьям становится священной.

Ручей заканчивается 15ти метровым водопадом. В месте падения водопада есть запруда, где искупавшись в чистой прохладной воде, можно совершенно бесплатно получить бесплатный сеанс ихтиомассажа (пилинг рыбками). Также на территории парка, в кафе возле реки можно отведать местной кухни 🥧, выпить 🍹 пива, а позже, счастливым и просветленным уснуть в гамаке).