Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Город был основан в конце XII века в слиянии рек Тонлесап и Меконг. В 1431 г., в связи с разгромом Ангкор Тхома Сиамцами, король Понъя Ят перенес столицу в Пном Пень.

Пном Пень когда-то был одним из самых красивых 🤩 городов французской колониальной Азии, но в результате правления Пола Пота и затяжной гражданской войны город 🏙️ долгое время находился в упадке.

Сегодня Пном Пень идет вперед и сохраняет главное — свое Камбоджийское лицо. И даже стройкам небоскребов и немыслимому, как для небогатой азиатской страны, количеству элитных автомобилей не под силу изменить атмосферу города, у Пном Пеня по прежнему своя душа и свой характер, равно как и у его жителей: позитивный и совершенно непохожий ни на какой другой азиатский народ.

Королевский дворец и Серебряная пагода

Одно из самых значимых мест в Пномпене и, несомненно, одно из обязательных к посещению. Дворец является действующей резиденцией короля.

Дворец представляет из себя комплекс зданий выстроенных в традиционном кхмерском стиле, однако влияние французов заметно в дизайне садов и отдельных строений.

Жизнь в Камбодже — это ни дня без Пагоды, ведь Буддизм в королевстве играет большую роль. Кхмеры приходят в Пагоды перед работой и учебой, начинают с визита в храм выходные дни, любят там отдыхать. Буддизм в Камбодже очень деликатный и совсем ненавязчивый. Например, приставать к туристам и просить пожертвования тут не принято.

Серебряная Пагода находится в северной части дворцового комплекса. Здесь располагается королевский храм, более известный как Ват Преах Кео. При храме хранятся многие национальные сокровища, такие как золото и украшенные драгоценными камнями статуи Будды. Наиболее известен небольшой Будда из кристалла баккара — «Изумрудный Будда» Камбоджи)

Посещать дворец можно только подобающе одетым: никаких шорт, коротких юбок и маек. Если вы придете во дворец в неподобающем виде, вам предложат взять на прокат саронг или большую футболку за символическую плату.

Ват Пном

Название Пном Пень с кхмерского языка переводится как «гора Пень». Согласно легенде, основательницей города была монахиня по имени Пень, которая нашла принесенный Меконгом ствол дерева, в ветвях которого было несколько статуэток Будды. В последствии, возле её дома был насыпан земляной холм, на вершине которого был построен храм Ват Пном, который и по сей день радует своих посетителей своей великолепной архитектурой и внутренним убранством.

Храм Брови

Храм Брови (Ват Оуналом) — главный буддийский храм Камбоджи. Он был построен еще до переноса столицы ⭐️ в Пном Пень. Здесь располагается камбоджийская патриархия. Свое название храм имеет благодаря тому, что на его территории в специальной ступе хранится волос с брови Будды. Здесь же расположен институт изучения буддизма.

Национальный музей 🖼 Камбоджи

Музей располагается на одной из центральных городских площадей, близ набережной. Содержит крупнейшую коллекцию кхмерского искусства, образцы редких скульптур, керамики, изделий из бронзы и живописи.

В Национальном музее легко проследить за ходом развития кхмерской культуры, увидеть ее яркий расцвет и закат, главным образом, через скульптуру, образцы которой здесь представлены.

Помимо множества экспонатов Ангкорского периода, в музее представленны образцы кхмерского искусства доангкорского и послеангкорского периода. Здесь также можно увидеть самые последние творения камбоджийского искусства.

После просмотра экспозиции вы сможете передохнуть в его тихом и уютном внутреннем дворики, с беседкой, пальмами и прудами, где плавают стайки цветных азиатских карасей.

Туонг Сленг

Именно в Камбодже коммунистическая идея достигла наивысшей точки безумия. Переиначив на свой лад идеи Ленина и Мао к власти пришли «красные кхмеры», которые уничтожили практически половину населения страны.

Туонг Сленг (кхмер. «Мертвое дерево») — школа, ставшая тюрьмой и камерой пыток для политзаключенных, действовавшая во время режима «красных кхмеров» (1975–1979). Через эту тюрьму прошло по разным данным от 20 до 30 тыс. человек, в живых осталось только 7.

В тюрьме, кроме самой ее обстановки, вы увидите множество фотографий и иллюстраций, повествующих о жертвах и происходивших здесь зверствах.

Зоопарк «Пном Тамао»

Общая площадь зоопарка составляет 2285 ГА, на этой территории находятся множество млекопитающих, птиц и рептилий — всего 84 вида. На территории зоопарка также находятся два древних храма времен Ангкора.

Посещение зоопарка будет особенно интересно детям.

Центральный рынок

Имеет также названия «Новый» и «Желтый». Это самый большой крытый рынок в Азии, находится недалеко от набережной. Рынок знаменит не только тем, что там можно купить все, но и известен своей необычной архитектурой — построен по французскому проекту в 1930х в стиле арт-деко. Если же вы захотите что-то купить, то это отличное место купить серьезные ювелирные изделия, сувениры 🎁, электронику, одежду по низким ценам. Рынок просто огромный и имеет сложную планировку, в его многочисленных рядах очень легко запутаться.

Это место также является раем для любителей реплик часов — точных копии элитных моделей, едва отличимых от оригинала. Хорошая копия швейцарских часов стоит тут 25 $, очень хорошая — 50 $, а за 100 можно купить и вовсе коллекционную копию.

Русский рынок

Сложно ответить наверняка, почему русским прозвали рынок, где и русских почти не встретишь, но самая популярная версия происхождения названия гласит будто появилось оно еще в «дополпотовские» времена, когда на этом базаре полюбили отовариваться работники посольства СССР. Весь колорит этого рынка практически не изменился с тех пор. Сегодня на нем можно купить практически все: от «брендовых» вещей до бронзовых статуэток Будды.

Пивоваренный завод

Экскурсия на пивоваренный завод Пномпеня познакомит Вас с технологией производства самого популярного слабоалкогольного напитка Камбоджи — рисового пива.

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете во всех основных производственных цехах. По окончании экскурсии — дегустация производимых заводом напитков. Знакомство с культурой потребления пива в Камбодже.

Набережная

Набережная — весьма привлекательное и самое популярное среди туристов место для вечерних прогулок. Находится набережная в центре города на берегах рек Меконг и Тонлесап.

В самом центре столицы — на набережной возле Королевского дворца, каждый день в 5 утра собираются сотни людей, чтобы сделать зарядку под музыку. Самое удивительное, что это вовсе не пережитки коммунистического прошлого — каждый из этих людей пришел сюда добровольно. Такая народная традиция существует не только в мегаполисах, но и в маленьких городах. Видимо, поэтому кхмеры такие стройные и веселые.

Как и в любом туристическом городе в Пном Пене есть ночная жизнь: рестораны, множество маленьких кафешек, ночные клубы — все это присутствует в непосредственной близости от набережной, буквально через дорогу (район Риверсайд). Но есть тут и своя ночная жизнь, которая радует самих камбоджийцев и это — самое интересное. Возле Королевского дворца, там, где утром под музыку делали зарядку, вечерами танцуют 💃, а то и вовсе устраивают театральные и музыкальные шоу.