  1. Камбоджа
  2. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»

4.6
19 отзывов
Александр Ш.
Александр Ш. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Отправляемся в Ангор-Ват, величайший храм древности! Я выйду в прямой эфир и покажу вам его в рельном времени.

Мы внимательно рассмотрим каждую деталь этого потрясающего места.

Я покажу вам захватывающие панорамы и мелкие нюансы резьбы, которой покрыт этот храм изнутри и снаружи.

Какую идею хотели выразить архитекторы древности? Что за каменные картины выбиты внутри храма? Где найти хозяина Ангор-Вата? Узнаем это и многое, многое другое на экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»

Что вы увидите

  • Храм Ангкор Ват
Я предлагаю вам детально рассмотреть каждую деталь этого потрясающего места. Я покажу вам захватывающие панорамы и мелкие нюансы резьбы, которой покрыт этот храм изнутри и снаружи.
Мы узнаем кем и когда был построен Ангкор Ват и какова идея его дизайна. Узнаем об особенностях социального устройства Империи кхмеров, о статусе императора и хитросплетениях кармы. Какую роль играли парные пруды и что за каменные картины скрывают прохладные галлереи этого памятника архитектуры.

Вы узнаете:

  • ● О предназначении гигантского рва, окружающего храм.
  • ● Для кого предназначены 5 врат в комплекс.
  • ● Где стоит хозяин Ангкра.
  • ● Смысл странных построек возле воды.
  • ● Какова идея выраженная в дизайне постройки.
  • ● Что за каменные картины выбиты внутри храма.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
    Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
    Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»
    Онлайн-экскурсия «Ангкор-Ват — величайший храм древней Камбоджи»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александр Ш.
    Александр Ш.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    19 отзывов оставили туристы

    Александр Ш. проводит ещё 1 экскурсию

    Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
    $4
    1.34 часа
    Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
    27 отзывов

    Еще несколько необычных экскурсий в Сиеме Рип, Камбодже

    Трансфер в Камбодже
    $43
    3 часа
    Трансфер в Камбодже
    1 отзыв
    Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
    $363
    9 часов
    Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
    Национальный парк "Пном Кулен"
    $100
    6 часов
    Национальный парк "Пном Кулен"
    Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
    $64
    3 часа
    Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
    Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
    $139
    3 часа
    Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
    Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи
    $86
    12 часов
    Бантей Чма — самый дикий храм Камбоджи