Я предлагаю вам детально рассмотреть каждую деталь этого потрясающего места. Я покажу вам захватывающие панорамы и мелкие нюансы резьбы, которой покрыт этот храм изнутри и снаружи.

Мы узнаем кем и когда был построен Ангкор Ват и какова идея его дизайна. Узнаем об особенностях социального устройства Империи кхмеров, о статусе императора и хитросплетениях кармы. Какую роль играли парные пруды и что за каменные картины скрывают прохладные галлереи этого памятника архитектуры.

Вы узнаете: