Я предлагаю вам детально рассмотреть каждую деталь этого потрясающего места. Я покажу вам захватывающие панорамы и мелкие нюансы резьбы, которой покрыт этот храм изнутри и снаружи.
Мы узнаем кем и когда был построен Ангкор Ват и какова идея его дизайна. Узнаем об особенностях социального устройства Империи кхмеров, о статусе императора и хитросплетениях кармы. Какую роль играли парные пруды и что за каменные картины скрывают прохладные галлереи этого памятника архитектуры.
Вы узнаете:
● О предназначении гигантского рва, окружающего храм.
● Для кого предназначены 5 врат в комплекс.
● Где стоит хозяин Ангкра.
● Смысл странных построек возле воды.
● Какова идея выраженная в дизайне постройки.
● Что за каменные картины выбиты внутри храма.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ш.
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