Тур в реальном времени со смартфоном в руках — занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального центра Сием Реапа. Старые здания прошлого века на вашем экране будут сменятся еще более древними пагодами и роскошными отелями «ревущих» тридцатых прошлого века. Я расскажу вам с чего начался взлет этого городка, где находились опиумные курильни, куда усталые плантаторы приходили выпить 🍹 перно — ну а где вершились и куда более тёмные дела?
Онлайн-прогулка по колониальному центру Сием Реапа. Во время этой прогулки мы посетим знаковые места: центр города, пагоду Ват, Прех Пром Рат — 13 века, Набережну и здание почтамта, местные святилища духов и Роскошный отель 🏨 Гранд, построенный в 1930. И поговорим об истории 📖 и культуре Сием Реапа XIX-XX веков.
Важно знать
Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь.
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Тайминг экскурсии: 1 часть продолжительностью примерно 1 час 20 минут.
Время начала — Московское.
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ш.
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