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Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»

4.7
27 отзывов
Александр Ш.
Александр Ш. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Тур в реальном времени со смартфоном в руках – занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального центра Сием Реапа.

Старые здания прошлого века на вашем экране будут сменятся еще более древними пагодами и роскошными отелями «ревущих» тридцатых прошлого века.

Я расскажу вам с чего начался взлет этого городка, где находились опиумные курильни, куда усталые плантаторы приходили выпить 🍹 перно – ну а где вершились и куда более тёмные дела?
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.34 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»

Что вы увидите

  • Колониальный центр Сием Реапа
  • пагоду 14 века Ват Прех Пром Рат
  • почтампт
  • отель Гранд.
Тур в реальном времени со смартфоном в руках — занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального центра Сием Реапа. Старые здания прошлого века на вашем экране будут сменятся еще более древними пагодами и роскошными отелями «ревущих» тридцатых прошлого века. Я расскажу вам с чего начался взлет этого городка, где находились опиумные курильни, куда усталые плантаторы приходили выпить 🍹 перно — ну а где вершились и куда более тёмные дела?
Онлайн-прогулка по колониальному центру Сием Реапа. Во время этой прогулки мы посетим знаковые места: центр города, пагоду Ват, Прех Пром Рат — 13 века, Набережну и здание почтамта, местные святилища духов и Роскошный отель 🏨 Гранд, построенный в 1930. И поговорим об истории 📖 и культуре Сием Реапа XIX-XX веков.
Важно знать
  • Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь.
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
  • Тайминг экскурсии: 1 часть продолжительностью примерно 1 час 20 минут.
  • Время начала — Московское.
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ш.
Александр Ш.
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27 отзывов оставили туристы

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