Тур в реальном времени со смартфоном в руках — занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального центра Сием Реапа. Старые здания прошлого века на вашем экране будут сменятся еще более древними пагодами и роскошными отелями «ревущих» тридцатых прошлого века. Я расскажу вам с чего начался взлет этого городка, где находились опиумные курильни, куда усталые плантаторы приходили выпить 🍹 перно — ну а где вершились и куда более тёмные дела?

Онлайн-прогулка по колониальному центру Сием Реапа. Во время этой прогулки мы посетим знаковые места: центр города, пагоду Ват, Прех Пром Рат — 13 века, Набережну и здание почтамта, местные святилища духов и Роскошный отель 🏨 Гранд, построенный в 1930. И поговорим об истории 📖 и культуре Сием Реапа XIX-XX веков.

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