Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В нескольких километрах южнее Сиемреапа находится самый большой резервуар пресной воды Индокитая — озеро Тонлесап (в переводе с кхмерского «большая свежая вода»). В сухой сезон площадь озера составляет около 2500 квадратных километров, в период дождей, вытекающая из озера одноименная река Тонлесап, являющаяся притоком Меконга — главное водной артерии юго-восточной азии, меняет направление течения на противоположное и озеро разливается до 16000 квадратных километров, тем самым заливая окружающие озеро рисовые поля, также из озера ежегодно вылавливается около 300 тысяч тонн живой рыбы, и именно поэтому озеро считается кормильцем региона.

Тонлесап — единственная в мире река, которая дважды в год меняет свое направление течения. Но, все-таки, самое удивительное, что на озере постоянно проживают около 200 тысяч человек, и это не просто жалкие кучки хижин на понтонах, а целые водные поселки — со школами, церквями, офисами политических партий, полицейскими участками. Дрейфуют не только кабинеты политиков и военных, но и бильярдные клубы, кафе, больницы, храмы. Я предлагаю вам экскурсионный тур на одно из уникальных явлений в Камбодже — плавучую деревню.

Вся жизнь на Тонлесапе неразрывно связана с рыбалкой и циклическими явлениями природы — приливами и отливами, дождливым и сухим сезоном, и за последние несколько веков здесь мало что изменилось, не считая, разве что, появления автомобильных аккумуляторов, дающих электричество, а также лодок с моторами и некоторых других технических деталей. Местные жители настолько приспособились к жизни на воде, что многие из них никогда не бывали на земле. никогда).

Сравнивать с Венецией это место несколько некорректно — в знаменитом итальянском городе параллельно с каналами существуют и тротуары, тут же альтернативы лодкам нет, ну разве что тазики, в которых плавает местная малышня чтобы не возиться большой лодкой.

Около 1, 2 миллиона людей, живут непосредственно в акватории Тонлесапа. Большинство из них занимаются рыболовством. Около 400 000 тонн пресноводной рыбы ежегодно добывается в Камбодже, большинство из Тонлесапа. Эти промыслы составляют 16 процентов от национального ВВП страны. Район является домом для многих этнических групп и общин (Вьетнамцы и Чамы), живущих в плавучих деревнях прямо на озере. В одну из таких деревень вы имеете возможность отправиться в моем сопровождении.

Недалеко от Сием Реапа есть две плавучих деревни: Chong Khneas и Kampong Phluk.

Маршрут начинается в деревне на сваях Kampong Phluk где вы, пересев на лодку, отправитесь в водную прогулку 👣 через мангровые леса и озеро к плавучей деревне Chong Khneas.

Не упустите возможность увидеть это уникальное явление, ведь таковых поселений по всему миру осталось не так уж и много!

Маршрут возможно совместить с посещением национального парка Пном Кулен и большого круга Храмового комплекса Ангкор.