Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Плато Пном Кулен является самым священным местом в Камбодже. Местные жители при каждом удобном случае совершают туда паломничества.

Что там можно увидеть. Во первых ручей 1000 лингамов, где на дне ручья вырезаны изображения. В сезон дождей, особенно в августе — сентябре изображения обычно не видны.

Во вторых буддийский храм построенный прямо на вершине скалы и множество небольших буддийских и индуистских святилищ.

В третьих конечно же водопад. Оего высоте есть разная информация, но по моей оценке высота состовляет 22 — 25 метров. После нелегких экскурсий по храмам здесь у вас будет возможность искупатся в освежающей чистой воде. Словами трудно передать реальные ощущения этого места, лучше просто приехать и все почувствовать самим.