Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

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Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $161 за человека

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Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Провинция Ратанакири расположена на северо — востоке Камбоджи на границе с Вьетнамом и Лаосом.
Местное население, так называемые " горные кхмеры» довольно доброжелательно. Можно найти поселения, где люди одеваются также, как и 500 и 1000 лет назад.
Самой большой достопримечательностью 🏛️ провинции является кратерное озеро практически круглой формы с идеально чистой водой глубиной 200 метров. В его прохладных, но не холодных водах можно будет искупаться и освежиться.
Кроме этого будет возможность посетить несколько водопадов и покататься на слонах.
Все фотографии 📸 я снимал лично. Была бы лучше камера, качество получилось бы лучше.
Расстояние до Ратанакири от Сием Рипа — 750 км и занимает около 11 — 12 часов, поэтому лучше выезжать вечером на микроавтобусе.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
Андрей С.
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