Андрей С. проводит ещё 5 экскурсий

Провинция Ратанакири расположена на северо — востоке Камбоджи на границе с Вьетнамом и Лаосом.

Местное население, так называемые " горные кхмеры» довольно доброжелательно. Можно найти поселения, где люди одеваются также, как и 500 и 1000 лет назад.

Самой большой достопримечательностью 🏛️ провинции является кратерное озеро практически круглой формы с идеально чистой водой глубиной 200 метров. В его прохладных, но не холодных водах можно будет искупаться и освежиться.

Кроме этого будет возможность посетить несколько водопадов и покататься на слонах.

Все фотографии 📸 я снимал лично. Была бы лучше камера, качество получилось бы лучше.

Расстояние до Ратанакири от Сием Рипа — 750 км и занимает около 11 — 12 часов, поэтому лучше выезжать вечером на микроавтобусе.