Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер в Камбодже

5
1 отзыв
Гид S.
Гид S. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Трансфер в Камбодже
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Трансфер в Камбодже
Предоставляю услуги по организация трансфера на территории Камбоджи.
Пойпет — Сием Реап.
Toyota Camry — 40 $
Микроавтобус — 70 $
Аэропорт Сием Реапа — Отель
Тук — 10 $
Toyota Camry — 15 $
Микроавтобус — 20 $
Сием Реап — Пномпень
Toyota Camry — 80 $
Микроавтобус — 150 $
Сием Реап — Сиануквиль
Toyota Camry — 180 $
Микроавтобус — 250 $
Пномпень — Сиануквиль
Toyota Camry — 60 $
Микроавтобус — 100 $
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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