Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Многие русскоязычные гости Тайланда, приезжающие на побережье, желают дополнить свой пляжный 🏖️ отдых культурно-исторической составляющей, чему непосредственно способствует посещение соседнего Королевства Камбоджа, на территори которого находится колыбель цивилизации и культуры Юго-Восточной Азии, часто называемое Восьмым чудом света, — Храмовый Комплекс Ангкор.

Сегодня Ангкор — это самый большой археологический парк 🌳 в мире, занесенный во всемирное наследие ЮНЕСКО, состоящий из нескольких сотен каменных построек времен Ангкорской Империи (9–15 век).

Немногие знают о том, что в 5 км от Храмового комплекса находится город 🏙️ Сием Реап, который, за счет всемирной популярности Ангкора среди туристов, в 2012 году вошел в десятку самых посещаемых городов мира! Город имеет соотвествующую инфраструктуру и различные виды услуг для гостей Королевства. После насыщенной дневной экскурсии 🧭 Вы сможете прогулятся по французскому колониальному кварталу, посетить всемирно известную улицу баров и ресторанов — Pab Street, посмотреть выступления национального балета — «Танцы Апсар», отведать камбоджиской кухни 🥧, а после, прогулявшись по местным колоритным ночным рынкам, отправиться на сеанс массажа.

К сведению для путешественика — цены, даже в сравнении с Тайландом, приятно удивляют!

Если Вы предпочитаете камерные экскурсии и индивидуальный подход, многолюдные автобусные туры в Ангкор, которые имеют специфику строгого графика и коллективного посещения достопримечательностей 🏛️ с лимитированным временем и маршрутом, не столь приемлимы для такого искушенного путешественника как Вы-то этот тур для Вас!

Из Паттайи в Камбоджу можно добраться как по земле (через границу Араньяпратет-Пойпет), так и бюджетными авиалиниями через Бангкок (экономия вашего времени, нервов и, как ни странно, денег).

От отеля Паттайе для Вас будет организован трансфер до границы/аэропорта. На границе/ в аэропорту Вас ждет встреча с гидом и трансфер до отеля, — далее трехдневная программа, расписание которой, по вашему усмотрению, может меняться как предварительно, так и на месте.

Указанная программа включает в себя посещение таких объектов как: Малый круг Ангкора (10 храмов), Большой круг Ангкора (7 храмов), водопады Кбал Спеан, Место силы — Храмовая гора Пном Кулен и 20 м водопад, деревня на сваях в акватории озера Тонлесап, группа храмов Ролоус и вечерняя программа в Сием Реапе. Программу уместно дополнить посещением удаленных храмов Ангкора — Бенг Мелеа, Кох Кер.

Не упустите возможность почувствовать и увидеть все краски Камбоджи в сопровождении русского гида!

Инвентарь экскурсии включает в себя: