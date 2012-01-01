Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Тур из Паттайи в Камбоджу в сопровождении русского гида

Гид S.
Гид S. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Тур из Паттайи в Камбоджу в сопровождении русского гида
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $128 за человека

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Тур из Паттайи в Камбоджу в сопровождении русского гида
Многие русскоязычные гости Тайланда, приезжающие на побережье, желают дополнить свой пляжный 🏖️ отдых культурно-исторической составляющей, чему непосредственно способствует посещение соседнего Королевства Камбоджа, на территори которого находится колыбель цивилизации и культуры Юго-Восточной Азии, часто называемое Восьмым чудом света, — Храмовый Комплекс Ангкор.
Сегодня Ангкор — это самый большой археологический парк 🌳 в мире, занесенный во всемирное наследие ЮНЕСКО, состоящий из нескольких сотен каменных построек времен Ангкорской Империи (9–15 век).
Немногие знают о том, что в 5 км от Храмового комплекса находится город 🏙️ Сием Реап, который, за счет всемирной популярности Ангкора среди туристов, в 2012 году вошел в десятку самых посещаемых городов мира! Город имеет соотвествующую инфраструктуру и различные виды услуг для гостей Королевства. После насыщенной дневной экскурсии 🧭 Вы сможете прогулятся по французскому колониальному кварталу, посетить всемирно известную улицу баров и ресторанов — Pab Street, посмотреть выступления национального балета — «Танцы Апсар», отведать камбоджиской кухни 🥧, а после, прогулявшись по местным колоритным ночным рынкам, отправиться на сеанс массажа.
К сведению для путешественика — цены, даже в сравнении с Тайландом, приятно удивляют!
Если Вы предпочитаете камерные экскурсии и индивидуальный подход, многолюдные автобусные туры в Ангкор, которые имеют специфику строгого графика и коллективного посещения достопримечательностей 🏛️ с лимитированным временем и маршрутом, не столь приемлимы для такого искушенного путешественника как Вы-то этот тур для Вас!
Из Паттайи в Камбоджу можно добраться как по земле (через границу Араньяпратет-Пойпет), так и бюджетными авиалиниями через Бангкок (экономия вашего времени, нервов и, как ни странно, денег).
От отеля Паттайе для Вас будет организован трансфер до границы/аэропорта. На границе/ в аэропорту Вас ждет встреча с гидом и трансфер до отеля, — далее трехдневная программа, расписание которой, по вашему усмотрению, может меняться как предварительно, так и на месте.
Указанная программа включает в себя посещение таких объектов как: Малый круг Ангкора (10 храмов), Большой круг Ангкора (7 храмов), водопады Кбал Спеан, Место силы — Храмовая гора Пном Кулен и 20 м водопад, деревня на сваях в акватории озера Тонлесап, группа храмов Ролоус и вечерняя программа в Сием Реапе. Программу уместно дополнить посещением удаленных храмов Ангкора — Бенг Мелеа, Кох Кер.
Не упустите возможность почувствовать и увидеть все краски Камбоджи в сопровождении русского гида!

Инвентарь экскурсии включает в себя:

    Начало и место завершения
    🚩 Siem Reap

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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