Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири

Гид S.
Гид S. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $428 за человека

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Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Этот эксклюзивный тур на несколько дней подходит для тех кто любит: горные пейзажи, водопады, рафтинг 🚣‍, знакомство с экзотическим бытом местного населения и, конечно, прогулки в джунглях.
Тур начинается в Сием Реапе или Пномпене и проходит на территории Камбоджи в горных провинциях Ратанакири и Молдулкири, большей частью в административном центре Ратанакири — городе Банлунг.
Находятся эти края на границе Камбоджи, Лаоса и Вьтнама.
Главная достопримечательность 🏛️ Ратанакири — это, конечно, природные красоты. Девственная нетронутая природа, национальные парки 🌳, большое количество водоемов, кратерных озер (!), водопадов — богаство этого края.
Провинции малонаселены и 70% населения составляют уникальные этнические меньшинства — так называемые горные кхмеры. Это множество различных этнических групп (есть отдельные этносы численностью до 50 чел. ), каждое из которых имеет свою отличительную черту. Живет местное население общинно-племенным строем, занимаются собирательством и охотой и, как правило, ведут кочевой образ жизни, исповедуют уникальные языческие культы (тотемы, поклонение огню, воде, вещизм). Что тут сказать, таковых уникальных мест на планете осталось не так уж и много, разве что в Амазонке и Африке. Безусловно, неотъемлимой частью тура является посещение стоянок этих горных племен.
Многие, кто посетил или собирается посетить Королевство Камбоджа, знают о том, что на территории страны выращивают кофе и каучук, некоторым из вас может даже приходилось слышать названия провинций Ратанакири и Молдукири, где и находятся кофейные плантации и дерево 🌲 гивеи из которого добывают латекс. По мимо этого в Ратанакири находятся комплекс месторождений драгоценных (рубины) и полудрагоценных камней(хризолиты, опалы, турмалины и т. п. ) Программа тура предусматривает посещение различных плантаций (кофе, каучук, кешью, манго, табак).
В близости от административного центра Ратанакири — города Банлунг, можно устроить вело тур по горным ⛰️ тропам, прогулки на слонах по джунглям, каякинг.
Дорога в Ратанакири большей частью проходит вдоль могучей реки Меконг, в некоторых местах которой водятся очень редкие пресноводные дельфины 🐬 — ирравади. Многие туристы делают остановку в городе Краче, чтобы понаблюдать за активностью этих преноводных млекопитающих. Зрелеще, которое, пожалуй, практически нигде в мире увидеть невозможно.
Маршрут может проходить через храмовый комплекс Кох Кер, храм Преа Вихеа (граница с тайландом, храм на скале 500 м).
Это туристическое направление только становится популярным у заядлых путешественников со всего мира, и Вы, дорогой гость, не упустите возможность прикоснуться: к языческой мистике культов горных кхмеров, к первозданной природе субэкваториальных джунглей, к местам, в которых до вас были лишь единицы путешественников; побывав в провинциях Ратанакири и Молдукири в сопровождении русского гида.
Начало и место завершения
🚩 Siem Reap
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур "Неизвестная Камбоджа" провинции Ратанакири и Молдулкири

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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