Индивидуальная экскурсия ⛳ на тук-туке с русскоговорящим гидом.

Во время экскурсии 🧭 по основным храмам Ангкора мы посетим до 10 храмов и несколько каменных построек времен времен могущественной Ангкорской империи (IX-XVв. в. ), столицу которой населяло до 1, 5 млн человек.

За 200 лет расцвета империи на территории в 300 кв. м было построено более 1000 различных каменных сооружений. Среди них такие культовые постройки как величественный Ангкор-Ват. Построенный изначально как индуистская святыня, в настоящее время является буддистским местом паломничества и туристической Меккой. Ежегодно миллионы людей со всего мира приезжают в соседний городок Сием Реап, чтобы увидеть это чудо света.

Увидим известный своими живописными видами, сочетаниями зарослей джунглей и камня - Храм Та Пром. Непохожий не на одно религиозное сооружение в мире – Байон, которыйсостоит из 54 башни, каждая из которых имеет 4 загадочных человеческих лика.