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Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сиема Рип, Камбоджи
Индивидуальная экскурсия ⛳ на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор.
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Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора

Что вы увидите

  • южные ворота Ангкор Тома
  • Пном Бакенг
  • Ангкор Ват
  • Та Пром
  • Байон
  • Королевские террасы
  • Преа Кхан
  • Неак Пеан
  • Пре Руп (встреча заката)
  • посещение «Полей смерти» (место памяти жертв геноцида 1975-1979г. г. осуществляемого во время правления режима Пол Пота) - факультативно.
Индивидуальная экскурсия ⛳ на тук-туке с русскоговорящим гидом.
Во время экскурсии 🧭 по основным храмам Ангкора мы посетим до 10 храмов и несколько каменных построек времен времен могущественной Ангкорской империи (IX-XVв. в. ), столицу которой населяло до 1, 5 млн человек.
За 200 лет расцвета империи на территории в 300 кв. м было построено более 1000 различных каменных сооружений. Среди них такие культовые постройки как величественный Ангкор-Ват. Построенный изначально как индуистская святыня, в настоящее время является буддистским местом паломничества и туристической Меккой. Ежегодно миллионы людей со всего мира приезжают в соседний городок Сием Реап, чтобы увидеть это чудо света.
Увидим известный своими живописными видами, сочетаниями зарослей джунглей и камня - Храм Та Пром. Непохожий не на одно религиозное сооружение в мире – Байон, которыйсостоит из 54 башни, каждая из которых имеет 4 загадочных человеческих лика.
Что входит
  • входной билет для гида
  • аренда тук-тука
  • услуги гида
Что не входит
  • входной билет в Храмовый комплекс на 1 день: 20$ за 1 чел. Детям до 12 лет вход бесплантый, но необходимо наличие паспорта
  • обед 5-7$
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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