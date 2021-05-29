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Летим в Сиемреап

Как добраться до Сиемреапа на самолёте

В Сиемреапе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Siem Reap International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сиемреапа

  1. Сиемреап REP
    Siem Reap International Airport

Самые дешёвые билеты в Сиемреап из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.05.2021из 🇹🇭Пхукета5 89911ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇰🇭Пномпени5 98350м
06.05.2021из 🇻🇳Хошимина9 90310ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇸🇬Сингапура12 7772ч 15м
08.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура14 860 (⇵1)
05.12.2020из 🇹🇭Бангкока16 3807ч 25м (⇵1)
03.12.2020из 🇹🇭Сураттхани20 55129ч 5м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇭Ранонга23 71632ч 15м (⇵2)
20.02.2021из 🇷🇺Москвы24 33430ч 55м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга26 31827ч 45м (⇵2)
24.11.2020из Гонконга26 79147ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇻🇳Ханоя28 26018ч (⇵2)
04.02.2021из 🇷🇺Челябинска30 35940ч 30м (⇵2)
07.01.2021из 🇷🇺Омска30 64028ч 45м (⇵2)
07.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)31 83922ч 50м (⇵2)
15.08.2021из 🇰🇿Алматы35 49518ч 10м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Краснодара36 75730ч 5м (⇵2)
07.01.2021из 🇷🇺Новосибирска36 98930ч 55м (⇵2)
11.03.2021из 🇪🇪Таллина39 60347ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Киева52 01419ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇳Шанхая56 19531ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула80 47741ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Парижа94 84644ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇾Минска257 59827ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сиемреапа