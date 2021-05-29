Как добраться до Сиемреапа на самолёте
В Сиемреапе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Siem Reap International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сиемреапа
- Сиемреап REPSiem Reap International Airport
Самые дешёвые билеты в Сиемреап из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.05.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|5 899
|11ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|5 983
|50м
|06.05.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|9 903
|10ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|12 777
|2ч 15м
|08.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|14 860
|5ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|16 380
|7ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|20 551
|29ч 5м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇭Ранонга
|23 716
|32ч 15м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 334
|30ч 55м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|26 318
|27ч 45м (⇵2)
|24.11.2020
|из Гонконга
|26 791
|47ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|28 260
|18ч (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|30 359
|40ч 30м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Омска
|30 640
|28ч 45м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|31 839
|22ч 50м (⇵2)
|15.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|35 495
|18ч 10м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|36 757
|30ч 5м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|36 989
|30ч 55м (⇵2)
|11.03.2021
|из 🇪🇪Таллина
|39 603
|47ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|52 014
|19ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|56 195
|31ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|80 477
|41ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|94 846
|44ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|257 598
|27ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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