скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
280€252 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
Завтра в 15:00
10 сен в 08:30
€269 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
196€187 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander31 августа 2024Невероятно насыщенная и познавательная экскурсия. Анастасия обладает глубочайшими познаниями в истории и её повествовательная форма заслуживает высших похвал. В поездку был организован отличный комфорт, влажные прохладные полотенца и холодная вода. Без Атастасии поездка в храм не принесла бы нам таких ощущений. Рекомендуем всем.
- ДДенис24 августа 2024Спасибо Анастасии за содержательную, насыщенную программу и великолепную организацию. Рекомендую.
- ДДмитрий13 августа 2024Анастасия очень профессиональный и интересный гид. Очень познавательно рассказывает про достопримечательности и про страну в целом. Очень рекомендую.
- EEvgeny4 августа 2024Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
- ООксана28 июля 2024Были с детьми на экскурсии в Ангкор-Ват, хочу выразить благодарность нашему гиду Александру за очень интересную и познавательную экскурсию, дети и взрослые получили новые знания и понимание о этом прекрасном месте. Спасибо!!!)
- ИИрина19 июля 2024Экскурсию проводила Елена. Отличный позитивный человек с невероятной любовью к стране, храмовому комплексу на котором проводила экскурсию и с обожанием
- ММарина7 июня 2024Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
- ИИгорь15 марта 2024Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
- ВВладислав16 января 2023Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в сентябре 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 269 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 79 ⭐ отзывов, цены от €187. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь