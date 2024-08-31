На Рождество – экскурсии в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €187, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сокровища Ангкора
На машине
скидка
10%
49 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
280252 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
На машине
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
Завтра в 15:00
10 сен в 08:30
269 за всё до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
На машине
скидка
5%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
196187 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    31 августа 2024
    Сокровища Ангкора
    Невероятно насыщенная и познавательная экскурсия. Анастасия обладает глубочайшими познаниями в истории и её повествовательная форма заслуживает высших похвал. В поездку был организован отличный комфорт, влажные прохладные полотенца и холодная вода. Без Атастасии поездка в храм не принесла бы нам таких ощущений. Рекомендуем всем.
  • Д
    Денис
    24 августа 2024
    Сокровища Ангкора
    Спасибо Анастасии за содержательную, насыщенную программу и великолепную организацию. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    13 августа 2024
    Сокровища Ангкора
    Анастасия очень профессиональный и интересный гид. Очень познавательно рассказывает про достопримечательности и про страну в целом. Очень рекомендую.
  • E
    Evgeny
    4 августа 2024
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Были с детьми на экскурсии в Ангкор-Ват, хочу выразить благодарность нашему гиду Александру за очень интересную и познавательную экскурсию, дети и взрослые получили новые знания и понимание о этом прекрасном месте. Спасибо!!!)
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Экскурсию проводила Елена. Отличный позитивный человек с невероятной любовью к стране, храмовому комплексу на котором проводила экскурсию и с обожанием
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    своей профессии! Ни разу не пожалели о проведенном времени, каждая минута была ценна. Много информации, легкая подача с отсылками к религии, к современной жизни и личным восприятиям. Всего в меру, не нудно (что важно). Очень внимательна к интересам экскурсантов и нет навязывания своей точки зрения. Отличный собеседник. И плюсом Елена очень любит фотографировать и мы благодаря ей у нас куча шикарных фото!! Огромное ей СПАСИБО

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
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    с нашими ожиданиями, мы получили ответы на все вопросы. Отдельно хочу отметить грамотную организацию экскурсии и отлично построенный маршрут. Несмотря на расстояния и большое количество информации, наш сын- подросток ни разу не пожаловался на усталость. Также хочется отметить профессиональные качества нашего водителя, наличие воды и освежающих полотенец. Спасение в жаркую погоду. В общем, было круто, весело и очень интересно! Спасибо большое ещё раз!

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
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    и птицы и даже повезло увидеть обряд их выпускания на волю. Зашли в храм 9 века, который есть в самом сердце Сием Реапа, прошлись по центральному рынку. Очень интересно было в военном музее познакомиться с крысами-саперами. Леся очень доходчиво рассказывает о жизни, верованиях и обычаях кхмеров. Она более 10 лет в Камбодже и очень грамотный экскурсовод, легкая и позитивная в общении. Отдельная благодарность за контакт водителя тук-тука со знанием английского, которым мы пользовались в дальнейшие дни.

  • В
    Владислав
    16 января 2023
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в сентябре 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 269 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 79 ⭐ отзывов, цены от €187. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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