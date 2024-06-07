1 чел.
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15%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Ангкора
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
10 июня в 16:30
11 июня в 08:30
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€196 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Кулен - святость и дикость
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по договоренности
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$363 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
- ААлександра19 мая 2024Познавательная экскурсия, очень интересная, потрясающе красивая и подробная. Рекомендуем!
- ВВячеслав13 мая 2024Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
- ААнна10 мая 2024Наша экскурсия с Александром выпала на небывалую жару, но это совершенно не помешало нам насладиться ею! Александр большой профессионал своего
- ААнастасия2 мая 2024Заказывали с подругой экскурсию во время кхмерского нового года, мы понимали что может быть очень много людей. Как ни странно,
- EEvgeny30 апреля 2024Экскурсию по Ангкору была содержательная, продуманная и интересная. Спасибо!
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Огромное спасибо Анне и местному гиду (к сожалению имени не помню) за прекрасно проведенную экскурсию по большому кругу Ангкора (храмы
- ЕЕлена21 марта 2024Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
- ИИгорь15 марта 2024Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На весь день»
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