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экскурсия была распланирована очень классно, почти во всех местах было мало людей, кроме главного храма Ангкора, но я думаю что там всегда очень много людей. Несмотря на адскую жару, было очень увлекательно и интересно, все рассказы Анастасии складывали интересные картинки в голове. Без экскурсии мы бы точно столько всего не посмотрели и точно бы так и не узнали историю страны в целом. Ангкор стоит того, чтобы уделить ему время и посетить именно в составе данной экскурсии. У нас был всего лишь один день на посещение Ангкора и именно Анастасия помогла нам посмотреть максимум красивых и интересных мест, мы услышали много интересных фактов о самой жизни народа и его истории, этот день мы не забудем никогда! Огромное спасибо за проведенное с нами время и за ту информацию которую мы получили. Очень рекомендую данную экскурсию! Не жалейте денег, это точно стоит того!