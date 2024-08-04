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15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
280€238 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€156 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в древнюю культуру кхмеров и современные традиции на индивидуальной экскурсии по храмовому комплексу Ангкор
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny4 августа 2024Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
- ДДарья25 июля 2024Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов. Анастасия очень спокойная и приятная, с ней мы полностью погрузились в атмосферу Камбоджи, она ответила на абсолютно все наши вопросы. Спасибо от Саши и Даши☺️
- ААлександр23 июля 2024Замечательная экскурсия. Анастасия прекрасный гид, она рассказывала множество вещей из самых разных областей от ботаники до религии и все это сложилось в целостную картину. Отличный маршрут и очень яркая экскурсия.
- ММария19 июня 2024Если вы хотите незабываемый и комфортный отдых - вам к Анастасии! Она лучшая! Невероятно интересный рассказчик, спокойный, очень комфортный человек.
- ИИгорь15 марта 2024Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
- ссергей20 февраля 2024Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
- ААнтон8 января 2024Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
- ВВладислав16 января 2023Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Все»
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