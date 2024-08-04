Все – экскурсии в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €156, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровища Ангкора
На машине
скидка
15%
44 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
280238 за всё до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
156 за человека
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в древнюю культуру кхмеров и современные традиции на индивидуальной экскурсии по храмовому комплексу Ангкор
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
190 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    4 августа 2024
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Сокровища Ангкора
    Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов. Анастасия очень спокойная и приятная, с ней мы полностью погрузились в атмосферу Камбоджи, она ответила на абсолютно все наши вопросы. Спасибо от Саши и Даши☺️
    Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Сокровища Ангкора
    Замечательная экскурсия. Анастасия прекрасный гид, она рассказывала множество вещей из самых разных областей от ботаники до религии и все это сложилось в целостную картину. Отличный маршрут и очень яркая экскурсия.
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Сокровища Ангкора
    Если вы хотите незабываемый и комфортный отдых - вам к Анастасии! Она лучшая! Невероятно интересный рассказчик, спокойный, очень комфортный человек.
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    Все вовремя, интересно, приятно, вкусно! Профессиональные водители, хорошие машины, даже холодные полотенца в жару! Кроме запланированных экскурсий получили массу полезных советов и рекомендаций. Благодаря Насте удалось увидеть и узнать гораздо больше интересных мест и фактов, полетали на воздушном шаре, поужинали под редкой красоты национальные исторические танцы. От всего сердца благодарим Настю и Максима от нашей семьи и от души рекомендую гида! С уважением, Мария, Вадим и Лев)

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
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    и птицы и даже повезло увидеть обряд их выпускания на волю. Зашли в храм 9 века, который есть в самом сердце Сием Реапа, прошлись по центральному рынку. Очень интересно было в военном музее познакомиться с крысами-саперами. Леся очень доходчиво рассказывает о жизни, верованиях и обычаях кхмеров. Она более 10 лет в Камбодже и очень грамотный экскурсовод, легкая и позитивная в общении. Отдельная благодарность за контакт водителя тук-тука со знанием английского, которым мы пользовались в дальнейшие дни.

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
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    экскурсию именно так, чтобы мы смогли увидеть самое лучшее, что возможно за второй день посещения храмов Ангкора. За что большое спасибо. И даже двух дней для Ангкора оказалось очень мало.

  • с
    сергей
    20 февраля 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
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    спойлерить - все очень интересно. Работа гида безупречна - полная информация об объектах (не только из википедии), отличный выбор маршрута и очередности посещения достопримечательностей (благодаря Андрею мы смогли посмотреть, практически пустой Ангкор Ват), ну и Андрей с нами вместе чертовски весело торговался на рынке (это отдельное веселое мероприятие). В общем мы ещё планируем вернуться в Камбоджу.

  • А
    Антон
    8 января 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому
  • В
    Владислав
    16 января 2023
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в августе 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 238 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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