Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида

Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида

Ангкор. Путешествие к дальним храмам.

Эта одна из самых привлекательных экскурсий для любителей красивых пейзажей, природных контрастов и… эзотерики.
Путешествие к дальним храмам Ангкора — это однодневный (12–14 часов) маршрут, начинающийся в Сием Реапе, проходящий через Храм Бенг Мелеа, полный мистики храмовый комплекс Кох Кер и, расположенный на высоте 525 метра, монастырь Преа Вихеа.
Одним из объектов на пути следования является храм Бенг Мелеа (60 км от Сием Реапа). Построенный в архитектурном стиле Ангкор Ват, этот храм, как и известный Та Пром, очаровывает своим сочетанием камня и тропической растительности. Время заботливо укутало одеялом джунглей, давно покинутое святилище, служившее когда-то усыпальницей для короля Сурьявармана II, в правлении которого было построенно величайшее религиозное сооружение в мире — Ангкор Ват.
Далее по маршруту, в глубине тропического леса, в 30 км севернее Бенг Мелеа, находится, бывший когда-то столицей кхмерской империи, город Кох Кер. Во истину, это место является самым мистическим из всех построек времен Ангкора — множество легенд и историй были рождены в стенах этого затерянного города.
Жемчужиной комплекса является храм Прасат Тхом — 37 метровая пирамида, имеющая брата близнеца в центральной Америке. В центре пирамиды имеется шахта, которая, по одной из версий, служила порталом в мир демонов.
По мимо Прасат Тома, на территории комплекса, как и в Ангкоре, имеется целая группа храмовых построек (более 50ти), построенных в поразительно короткий срок — 20 лет.
Большая часть маршрута проходит через провинцию Преа Вихеа, которая получила свое название из-за одноименного индуистского монастыря, построенного в XI веке на вершине горного хребта Дангрек, разделяющего Тайланд и Камбоджу. Преа Вихеа является объектом территориального спора между этими государствами, в связи с этим на территории древней святыни находится множество элементов военной инфраструктуры, что, определенно, создает дополнительную изюминку в посещении указанного объекта. С вершины скалы (525 м), на которой расположен храм, открывается прекрасный вид на окрестности (горы, джунгли и долины), также в непосредственной близости (несколько сот метров) находится Тайланд. Это незабываемое зрелище, которое поразит даже самого искушенного путешественника.
Преа Вихеа является первой остановкой большого маршрута по удаленным храмам Ангкорской Империи. Обладающие уникальной самобытной архитектурой, по истине заповедным месторасположение и мистическим очарованием, все вышеуказанные достопримечательности являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Маршрут может быть укорочен (полдня) — без посещения Преа Вихеа.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Siem Reap
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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