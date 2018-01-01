Город был основан в конце XII века в слиянии рек Тонлесап и Меконг. В 1431 г., в связи с разгромом Ангкор Тхома Сиамцами, король Понъя Ят перенес столицу в Пном Пень.

Пном Пень когда-то был одним из самых красивых городов французской колониальной Азии, но в результате правления Пола Пота и затяжной гражданской войны город долгое время находился в упадке.

Сегодня Пном Пень идет вперед и сохраняет главное — свое Камбоджийское лицо. И даже стройкам небоскребов и немыслимому, как для небогатой азиатской страны, количеству элитных автомобилей не под силу изменить атмосферу города, у Пном Пеня по прежнему своя душа и свой характер, равно как и у его жителей: позитивный и совершенно непохожий ни на какой другой азиатский народ.

Королевский дворец и Серебряная пагода

Одно из самых значимых мест в Пномпене и, несомненно, одно из обязательных к посещению. Дворец является действующей резиденцией короля.

Дворец представляет из себя комплекс зданий выстроенных в традиционном кхмерском стиле, однако влияние французов заметно в дизайне садов и отдельных строений.

Жизнь в Камбодже — это ни дня без Пагоды, ведь Буддизм в королевстве играет большую роль. Кхмеры приходят в Пагоды перед работой и учебой, начинают с визита в храм выходные дни, любят там отдыхать. Буддизм в Камбодже очень деликатный и совсем ненавязчивый. Например, приставать к туристам и просить пожертвования тут не принято.

Серебряная Пагода находится в северной части дворцового комплекса. Здесь располагается королевский храм, более известный как Ват Преах Кео. При храме хранятся многие национальные сокровища, такие как золото и украшенные драгоценными камнями статуи Будды. Наиболее известен небольшой Будда из кристалла баккара — «Изумрудный Будда» Камбоджи)

Посещать дворец можно только подобающе одетым: никаких шорт, коротких юбок и маек. Если вы придете во дворец в неподобающем виде, вам предложат взять на прокат саронг или большую футболку за символическую плату.

Ват Пном

Название Пном Пень с кхмерского языка переводится как «гора Пень». Согласно легенде, основательницей города была монахиня по имени Пень, которая нашла принесенный Меконгом ствол дерева, в ветвях которого было несколько статуэток Будды. В последствии, возле её дома был насыпан земляной холм, на вершине которого был построен храм Ват Пном, который и по сей день радует своих посетителей своей великолепной архитектурой и внутренним убранством.

Храм Брови

Храм Брови (Ват Оуналом) — главный буддийский храм Камбоджи. Он был построен еще до переноса столицы в Пном Пень. Здесь располагается камбоджийская патриархия. Свое название храм имеет благодаря тому, что на его территории в специальной ступе хранится волос с брови Будды. Здесь же расположен институт изучения буддизма.

Национальный музей Камбоджи

Музей располагается на одной из центральных городских площадей, близ набережной. Содержит крупнейшую коллекцию кхмерского искусства, образцы редких скульптур, керамики, изделий из бронзы и живописи.

В Национальном музее легко проследить за ходом развития кхмерской культуры, увидеть ее яркий расцвет и закат, главным образом, через скульптуру, образцы которой здесь представлены.

Помимо множества экспонатов Ангкорского периода, в музее представленны образцы кхмерского искусства доангкорского и послеангкорского периода. Здесь также можно увидеть самые последние творения камбоджийского искусства.

После просмотра экспозиции вы сможете передохнуть в его тихом и уютном внутреннем дворики, с беседкой, пальмами и прудами, где плавают стайки цветных азиатских карасей.

Туонг Сленг

Именно в Камбодже коммунистическая идея достигла наивысшей точки безумия. Переиначив на свой лад идеи Ленина и Мао к власти пришли «красные кхмеры», которые уничтожили практически половину населения страны.

Туонг Сленг (кхмер. «Мертвое дерево») — школа, ставшая тюрьмой и камерой пыток для политзаключенных, действовавшая во время режима «красных кхмеров» (1975–1979). Через эту тюрьму прошло по разным данным от 20 до 30 тыс. человек, в живых осталось только 7.

В тюрьме, кроме самой ее обстановки, вы увидите множество фотографий и иллюстраций, повествующих о жертвах и происходивших здесь зверствах.

Зоопарк «Пном Тамао»

Общая площадь зоопарка составляет 2285 ГА, на этой территории находятся множество млекопитающих, птиц и рептилий — всего 84 вида. На территории зоопарка также находятся два древних храма времен Ангкора.

Посещение зоопарка будет особенно интересно детям.

Центральный рынок

Имеет также названия «Новый» и «Желтый». Это самый большой крытый рынок в Азии, находится недалеко от набережной. Рынок знаменит не только тем, что там можно купить все, но и известен своей необычной архитектурой — построен по французскому проекту в 1930х в стиле арт-деко. Если же вы захотите что-то купить, то это отличное место купить серьезные ювелирные изделия, сувениры, электронику, одежду по низким ценам. Рынок просто огромный и имеет сложную планировку, в его многочисленных рядах очень легко запутаться.

Это место также является раем для любителей реплик часов — точных копии элитных моделей, едва отличимых от оригинала. Хорошая копия швейцарских часов стоит тут 25 $, очень хорошая — 50 $, а за 100 можно купить и вовсе коллекционную копию.

Русский рынок

Сложно ответить наверняка, почему русским прозвали рынок, где и русских почти не встретишь, но самая популярная версия происхождения названия гласит будто появилось оно еще в «дополпотовские» времена, когда на этом базаре полюбили отовариваться работники посольства СССР. Весь колорит этого рынка практически не изменился с тех пор. Сегодня на нем можно купить практически все: от «брендовых» вещей до бронзовых статуэток Будды.

Пивоваренный завод

Экскурсия на пивоваренный завод Пномпеня познакомит Вас с технологией производства самого популярного слабоалкогольного напитка Камбоджи — рисового пива.

Во время экскурсии Вы побываете во всех основных производственных цехах. По окончании экскурсии — дегустация производимых заводом напитков. Знакомство с культурой потребления пива в Камбодже.

Набережная

Набережная — весьма привлекательное и самое популярное среди туристов место для вечерних прогулок. Находится набережная в центре города на берегах рек Меконг и Тонлесап.

В самом центре столицы — на набережной возле Королевского дворца, каждый день в 5 утра собираются сотни людей, чтобы сделать зарядку под музыку. Самое удивительное, что это вовсе не пережитки коммунистического прошлого — каждый из этих людей пришел сюда добровольно. Такая народная традиция существует не только в мегаполисах, но и в маленьких городах. Видимо, поэтому кхмеры такие стройные и веселые.

Как и в любом туристическом городе в Пном Пене есть ночная жизнь: рестораны, множество маленьких кафешек, ночные клубы — все это присутствует в непосредственной близости от набережной, буквально через дорогу (район Риверсайд). Но есть тут и своя ночная жизнь, которая радует самих камбоджийцев и это — самое интересное. Возле Королевского дворца, там, где утром под музыку делали зарядку, вечерами танцуют, а то и вовсе устраивают театральные и музыкальные шоу.