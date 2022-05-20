Тур из Паттайи в Камбоджу в сопровождении русского гида

Тур из Паттайи в Камбоджу в сопровождении русского гида
Многие русскоязычные гости Тайланда, приезжающие на побережье, желают дополнить свой пляжный отдых культурно-исторической составляющей, чему непосредственно способствует посещение соседнего Королевства Камбоджа, на территори которого находится колыбель цивилизации и культуры Юго-Восточной Азии, часто называемое Восьмым чудом света, — Храмовый Комплекс Ангкор.
Сегодня Ангкор — это самый большой археологический парк в мире, занесенный во всемирное наследие ЮНЕСКО, состоящий из нескольких сотен каменных построек времен Ангкорской Империи (9–15 век).
Немногие знают о том, что в 5 км от Храмового комплекса находится город Сием Реап, который, за счет всемирной популярности Ангкора среди туристов, в 2012 году вошел в десятку самых посещаемых городов мира! Город имеет соотвествующую инфраструктуру и различные виды услуг для гостей Королевства. После насыщенной дневной экскурсии Вы сможете прогулятся по французскому колониальному кварталу, посетить всемирно известную улицу баров и ресторанов — Pab Street, посмотреть выступления национального балета — «Танцы Апсар», отведать камбоджиской кухни, а после, прогулявшись по местным колоритным ночным рынкам, отправиться на сеанс массажа.
К сведению для путешественика — цены, даже в сравнении с Тайландом, приятно удивляют!
Если Вы предпочитаете камерные экскурсии и индивидуальный подход, многолюдные автобусные туры в Ангкор, которые имеют специфику строгого графика и коллективного посещения достопримечательностей с лимитированным временем и маршрутом, не столь приемлимы для такого искушенного путешественника как Вы-то этот тур для Вас!
Из Паттайи в Камбоджу можно добраться как по земле (через границу Араньяпратет-Пойпет), так и бюджетными авиалиниями через Бангкок (экономия вашего времени, нервов и, как ни странно, денег).
От отеля Паттайе для Вас будет организован трансфер до границы/аэропорта. На границе/ в аэропорту Вас ждет встреча с гидом и трансфер до отеля, — далее трехдневная программа, расписание которой, по вашему усмотрению, может меняться как предварительно, так и на месте.
Указанная программа включает в себя посещение таких объектов как: Малый круг Ангкора (10 храмов), Большой круг Ангкора (7 храмов), водопады Кбал Спеан, Место силы — Храмовая гора Пном Кулен и 20 м водопад, деревня на сваях в акватории озера Тонлесап, группа храмов Ролоус и вечерняя программа в Сием Реапе. Программу уместно дополнить посещением удаленных храмов Ангкора — Бенг Мелеа, Кох Кер.
Не упустите возможность почувствовать и увидеть все краски Камбоджи в сопровождении русского гида!

Инвентарь экскурсии включает в себя:

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Siem Reap
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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