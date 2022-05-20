Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири

Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Тур «Неизвестная Камбоджа» провинции Ратанакири и Молдулкири
Этот эксклюзивный тур на несколько дней подходит для тех кто любит: горные пейзажи, водопады, рафтинг, знакомство с экзотическим бытом местного населения и, конечно, прогулки в джунглях.
Тур начинается в Сием Реапе или Пномпене и проходит на территории Камбоджи в горных провинциях Ратанакири и Молдулкири, большей частью в административном центре Ратанакири — городе Банлунг.
Находятся эти края на границе Камбоджи, Лаоса и Вьтнама.
Главная достопримечательность Ратанакири — это, конечно, природные красоты. Девственная нетронутая природа, национальные парки, большое количество водоемов, кратерных озер (!), водопадов — богаство этого края.
Провинции малонаселены и 70% населения составляют уникальные этнические меньшинства — так называемые горные кхмеры. Это множество различных этнических групп (есть отдельные этносы численностью до 50 чел.), каждое из которых имеет свою отличительную черту. Живет местное население общинно-племенным строем, занимаются собирательством и охотой и, как правило, ведут кочевой образ жизни, исповедуют уникальные языческие культы (тотемы, поклонение огню, воде, вещизм). Что тут сказать, таковых уникальных мест на планете осталось не так уж и много, разве что в Амазонке и Африке. Безусловно, неотъемлимой частью тура является посещение стоянок этих горных племен.
Многие, кто посетил или собирается посетить Королевство Камбоджа, знают о том, что на территории страны выращивают кофе и каучук, некоторым из вас может даже приходилось слышать названия провинций Ратанакири и Молдукири, где и находятся кофейные плантации и дерево гивеи из которого добывают латекс. По мимо этого в Ратанакири находятся комплекс месторождений драгоценных (рубины) и полудрагоценных камней(хризолиты, опалы, турмалины и т. п.) Программа тура предусматривает посещение различных плантаций (кофе, каучук, кешью, манго, табак).
В близости от административного центра Ратанакири — города Банлунг, можно устроить вело тур по горным тропам, прогулки на слонах по джунглям, каякинг.
Дорога в Ратанакири большей частью проходит вдоль могучей реки Меконг, в некоторых местах которой водятся очень редкие пресноводные дельфины — ирравади. Многие туристы делают остановку в городе Краче, чтобы понаблюдать за активностью этих преноводных млекопитающих. Зрелеще, которое, пожалуй, практически нигде в мире увидеть невозможно.
Маршрут может проходить через храмовый комплекс Кох Кер, храм Преа Вихеа (граница с тайландом, храм на скале 500 м).
Это туристическое направление только становится популярным у заядлых путешественников со всего мира, и Вы, дорогой гость, не упустите возможность прикоснуться: к языческой мистике культов горных кхмеров, к первозданной природе субэкваториальных джунглей, к местам, в которых до вас были лишь единицы путешественников; побывав в провинциях Ратанакири и Молдукири в сопровождении русского гида.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Siem Reap
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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