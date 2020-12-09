Как добраться до Фредериктона на самолёте
Во Фредериктоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fredericton International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фредериктона
- Фредериктон YFCFredericton International Airport
Самые дешёвые билеты во Фредериктон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.12.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|11 117
|6ч 7м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|13 318
|12ч 16м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇨🇦Квебека
|15 922
|4ч 51м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Галифакса
|16 657
|4ч 31м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 904
|33ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|28 471
|20ч 26м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|43 456
|31ч 1м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|91 640
|43ч 54м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фредериктона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фредериктона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ахмадабад, Атланта, Бужумбура, Куско и Дели
- 13.10.202022.10.2020
- 01.11.202016.06.2021
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