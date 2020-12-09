Летим во Фредериктон

Как добраться до Фредериктона на самолёте

Во Фредериктоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fredericton International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фредериктона

  1. Фредериктон YFC
    Fredericton International Airport

Самые дешёвые билеты во Фредериктон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.12.2020из 🇨🇦Монреаля11 1176ч 7м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Хьюстона13 31812ч 16м (⇵2)
09.12.2020из 🇨🇦Квебека15 9224ч 51м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇦Галифакса16 6574ч 31м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Москвы27 90433ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇲🇩Кишинёва28 47120ч 26м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇦Касабланки43 45631ч 1м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону91 64043ч 54м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фредериктона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ахмадабад, Атланта, Бужумбура, Куско и Дели

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Фредериктона