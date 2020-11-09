Летим в Галифакс

Как добраться до Галифакса на самолёте

В Галифаксе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Halifax Stanfield International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Галифакса

  1. Стенфилд YHZ
    Halifax Stanfield International Airport
  2. Shearwater YAWне гражданский
    Shearwater

Самые дешёвые билеты в Галифакс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇨🇦Сента-Джонса8 1392ч 12м
28.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка8 7279ч 26м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇦Оттавы9 1125ч 47м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Монреаля9 8164ч 26м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇪Таллина13 43739ч 23м (⇵2)
01.12.2020из 🇱🇹Вильнюса13 54122ч 13м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена14 11614ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Гандера15 0671ч 55м
11.11.2020из 🇮🇪Дублина15 14118ч 8м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Виндзора15 9029ч 3м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇦Торонто16 0552ч 1м
08.11.2020из 🇨🇦Виннипега16 17910ч 56м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇦Реджайны16 9057ч 29м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона17 32814ч 56м (⇵2)
01.12.2020из 🇱🇻Риги17 51933ч 38м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне18 06615ч 56м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇺Варадеро19 47030ч 1м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇦Ванкувера20 26621ч 32м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Москвы24 29223ч 9м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива27 55955ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇹🇳Джербы28 31248ч 9м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Киева30 69727ч 3м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска39 12718ч 9м (⇵2)
07.12.2020из 🇱🇧Бейрута48 99627ч 46м (⇵2)
31.01.2021из 🇧🇷Ресифи51 70848ч 56м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇳Шанхая52 83554ч 48м (⇵2)
27.01.2021из 🇷🇺Самары55 33247ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇳Пекина94 51621ч 27м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Галифакса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хьюстон, Лагос, Москва, Рейкьявик и Эдмонтон

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Галифакса