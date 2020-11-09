Как добраться до Галифакса на самолёте
В Галифаксе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Halifax Stanfield International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Галифакса
- Стенфилд YHZHalifax Stanfield International Airport
- Shearwater YAWне гражданскийShearwater
Самые дешёвые билеты в Галифакс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Сента-Джонса
|8 139
|2ч 12м
|28.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|8 727
|9ч 26м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Оттавы
|9 112
|5ч 47м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|9 816
|4ч 26м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|13 437
|39ч 23м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|13 541
|22ч 13м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|14 116
|14ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Гандера
|15 067
|1ч 55м
|11.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|15 141
|18ч 8м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Виндзора
|15 902
|9ч 3м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|16 055
|2ч 1м
|08.11.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|16 179
|10ч 56м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇦Реджайны
|16 905
|7ч 29м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|17 328
|14ч 56м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|17 519
|33ч 38м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|18 066
|15ч 56м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇺Варадеро
|19 470
|30ч 1м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|20 266
|21ч 32м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 292
|23ч 9м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|27 559
|55ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇹🇳Джербы
|28 312
|48ч 9м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|30 697
|27ч 3м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 127
|18ч 9м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|48 996
|27ч 46м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇧🇷Ресифи
|51 708
|48ч 56м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|52 835
|54ч 48м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|55 332
|47ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|94 516
|21ч 27м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Галифакса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Галифакса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хьюстон, Лагос, Москва, Рейкьявик и Эдмонтон
- 20.05.202128.05.2021
- 01.12.202009.01.2021
- 06.12.202013.12.2020
- 13.11.202017.11.2020
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