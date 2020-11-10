Как добраться до Кууджуака на самолёте

В Кууджуаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kuujjuaq Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кууджуака

Кууджуак YVP Kuujjuaq Airport

Самые дешёвые билеты в Кууджуак из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇦 Кангиксуалуджуака 14 907 40м из 🇨🇦 Кангирсука 22 443 1ч 45м из 🇨🇦 Квебека 92 900 6ч 20м (⇵1) из 🇨🇦 Шеффервилла 144 788 20ч 20м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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