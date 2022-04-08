Добро пожаловать в Монреаль

Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида

Индивидуальная
Приглашаю познакомиться с одним из самых интересных городов Канады.

Его история не отличается продолжительностью, но полна неожиданных и даже анекдотических эпизодов.

Вы услышите, почему Монреаль возник именно на этом месте, как он назывался изначально и какие перипетии пережил за годы своего существования.

И это далеко не всё!
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Деловой центр и Монреаль с высоты

Мы увидим главные символы города, поговорим о его истории и современной жизни. Посетим Ораторий Святого Иосифа — самый большой католический храм севернее Мексики — посмотрим на деловой центр и проедем по трассе Формулы-1. Чтобы лучше понять, как устроен Монреаль, рассмотрим его с горы Мон-Руаяль и других смотровых площадок.

Старый Монреаль

Вы прогуляетесь по колоритным улицам Старого Монреаля, увидите главную площадь с памятником основателю города, Базилику Нотр Дам и мэрию. Заглянете в необычные магазины с оригинальными интерьерами и на рынок Бонсекур. А также полюбуетесь портом и узнаете, какую роль он сыграл в развитии Монреаля. В конце экскурсии за чашечкой кофе мы можем обсудить, что еще посмотреть в городе и окрестностях.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в базилику Нотр Дам — 15$ с человека, еда и напитки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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