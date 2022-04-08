Что вас ожидает

Деловой центр и Монреаль с высоты

Мы увидим главные символы города, поговорим о его истории и современной жизни. Посетим Ораторий Святого Иосифа — самый большой католический храм севернее Мексики — посмотрим на деловой центр и проедем по трассе Формулы-1. Чтобы лучше понять, как устроен Монреаль, рассмотрим его с горы Мон-Руаяль и других смотровых площадок.

Старый Монреаль

Вы прогуляетесь по колоритным улицам Старого Монреаля, увидите главную площадь с памятником основателю города, Базилику Нотр Дам и мэрию. Заглянете в необычные магазины с оригинальными интерьерами и на рынок Бонсекур. А также полюбуетесь портом и узнаете, какую роль он сыграл в развитии Монреаля. В конце экскурсии за чашечкой кофе мы можем обсудить, что еще посмотреть в городе и окрестностях.

Организационные детали