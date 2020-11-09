Летим в Нанаймо

Как добраться до Нанаймо на самолёте

В Нанаймо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nanaimo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нанаймо

  1. Нанаймо YCD
    Nanaimo Airport

Самые дешёвые билеты в Нанаймо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇨🇦Торонто16 56524ч 20м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Москвы27 42655ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Киева57 44952ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нанаймо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Эдмонтон, Форт-Сент-Джон и Калгари

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону