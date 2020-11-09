Как добраться до Нанаймо на самолёте
В Нанаймо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nanaimo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нанаймо
- Нанаймо YCDNanaimo Airport
Самые дешёвые билеты в Нанаймо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|16 565
|24ч 20м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 426
|55ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|57 449
|52ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нанаймо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нанаймо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Эдмонтон, Форт-Сент-Джон и Калгари
- 14.12.202023.12.2020
- 23.10.202030.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону