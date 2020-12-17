Как добраться до Оттавы на самолёте

В Оттаве 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Оттавы

Гатинео YND Gatineau Airport Макдональд — Картье YOW Ottawa/Macdonald-Cartier International Airport Rockcliffe St YRO не гражданский Rockcliffe St

Самые дешёвые билеты в Оттаву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Оттавы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Оттавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Стамбул и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Оттавы