Летим в Оттаву

Как добраться до Оттавы на самолёте

В Оттаве 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Оттавы

  1. Гатинео YND
    Gatineau Airport
  2. Макдональд — Картье YOW
    Ottawa/Macdonald-Cartier International Airport
  3. Rockcliffe St YROне гражданский
    Rockcliffe St

Самые дешёвые билеты в Оттаву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка6 2453ч 24м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Бостона7 1284ч 43м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇦Торонто7 4951ч 1м
08.11.2020из 🇺🇸Орландо9 50428ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Монктона10 4353ч 48м (⇵1)
08.11.2020из 🇱🇻Риги11 40133ч 33м (⇵2)
14.11.2020из 🇪🇸Мадрида12 45715ч 26м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена12 80915ч 50м (⇵2)
17.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга13 70518ч 29м (⇵2)
29.10.2020из 🇳🇴Осло13 71931ч 39м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Шарлоттауна15 2183ч 58м (⇵1)
22.11.2020из 🇨🇦Калгари15 3617ч 32м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Ванкувера15 8538ч 8м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇹Гватемалы16 33229ч 31м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса16 75033ч 54м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Лондона19 60844ч 38м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Москвы21 34723ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇴Пуэрто-Платы22 12928ч 43м (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты23 05550ч 31м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇺Варадеро23 07128ч 18м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга23 28432ч 44м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула24 64419ч 33м (⇵2)
20.01.2021из 🇧🇷Сан-Паулу25 61519ч 44м (⇵2)
06.12.2020из 🇺🇦Киева26 16835ч 49м (⇵2)
11.12.2020из 🇧🇾Минска36 44218ч 5м (⇵2)
22.11.2020из 🇹🇷Антальи36 82631ч 53м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇦Монреаля37 52225ч 33м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Калининграда40 28323ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇬🇪Тбилиси40 50440ч 17м (⇵2)
31.05.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону41 49127ч 20м (⇵2)
31.01.2021из 🇮🇳Дели50 46125ч 42м (⇵2)
07.07.2021из 🇷🇺Екатеринбурга50 46734ч 50м (⇵2)
27.08.2021из 🇦🇿Баку51 99153ч 50м (⇵2)
03.01.2021из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу55 33745ч 8м (⇵2)
27.10.2020из 🇰🇼Кувейт58 01839ч 11м (⇵2)
01.09.2021из 🇸🇬Сингапура58 50643ч 50м (⇵2)
30.10.2020из Сеула63 09139ч 30м (⇵2)
20.01.2021из 🇬🇭Аккры64 41722ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇳Ахмадабада64 58841ч 41м (⇵2)
28.10.2020из 🇳🇬Лагоса68 37527ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇯🇵Токио68 88135ч 13м (⇵2)
24.12.2020из 🇵🇰Сиялкот70 00050ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇺Сиднея71 10246ч 24м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры72 21841ч 41м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇺Кайо-Коко73 75524ч 33м (⇵1)
06.01.2021из 🇩🇯Джибути76 71262ч 1м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Алматы76 73650ч 18м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека82 10145ч 28м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда84 73822ч 43м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Владивостока90 87522ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Атырау96 43341ч 4м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Самары111 13929ч 19м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Оттавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Стамбул и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Оттавы