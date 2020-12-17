Как добраться до Оттавы на самолёте
В Оттаве 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Оттавы
- Гатинео YNDGatineau Airport
- Макдональд — Картье YOWOttawa/Macdonald-Cartier International Airport
- Rockcliffe St YROне гражданскийRockcliffe St
Самые дешёвые билеты в Оттаву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|6 245
|3ч 24м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|7 128
|4ч 43м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|7 495
|1ч 1м
|08.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|9 504
|28ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Монктона
|10 435
|3ч 48м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|11 401
|33ч 33м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|12 457
|15ч 26м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|12 809
|15ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|13 705
|18ч 29м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|13 719
|31ч 39м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Шарлоттауна
|15 218
|3ч 58м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|15 361
|7ч 32м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|15 853
|8ч 8м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|16 332
|29ч 31м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|16 750
|33ч 54м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|19 608
|44ч 38м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 347
|23ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇴Пуэрто-Платы
|22 129
|28ч 43м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|23 055
|50ч 31м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇺Варадеро
|23 071
|28ч 18м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|23 284
|32ч 44м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 644
|19ч 33м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|25 615
|19ч 44м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|26 168
|35ч 49м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|36 442
|18ч 5м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|36 826
|31ч 53м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|37 522
|25ч 33м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|40 283
|23ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|40 504
|40ч 17м (⇵2)
|31.05.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|41 491
|27ч 20м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|50 461
|25ч 42м (⇵2)
|07.07.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|50 467
|34ч 50м (⇵2)
|27.08.2021
|из 🇦🇿Баку
|51 991
|53ч 50м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|55 337
|45ч 8м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|58 018
|39ч 11м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|58 506
|43ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из Сеула
|63 091
|39ч 30м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇬🇭Аккры
|64 417
|22ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|64 588
|41ч 41м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|68 375
|27ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|68 881
|35ч 13м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|70 000
|50ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|71 102
|46ч 24м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры
|72 218
|41ч 41м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇺Кайо-Коко
|73 755
|24ч 33м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇩🇯Джибути
|76 712
|62ч 1м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|76 736
|50ч 18м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|82 101
|45ч 28м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|84 738
|22ч 43м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|90 875
|22ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|96 433
|41ч 4м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|111 139
|29ч 19м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Оттавы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Оттавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Стамбул и Москва