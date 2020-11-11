Как добраться до Принс-Джорджа на самолёте
В Принс-Джордже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince George Airport» вам не избежать
Список аэропортов Принс-Джорджа
- Принс-Джордж YXSPrince George Airport
Самые дешёвые билеты в Принс-Джордж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇦Терраса
|9 514
|3ч 42м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|11 400
|6ч 47м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|14 302
|10ч 19м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇦Сента-Джонса
|30 322
|11ч 39м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇦Реда Лейка
|49 430
|35ч 21м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Принс-Джорджа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Принс-Джорджа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Галифакс и Ванкувер
- 01.03.202120.03.2021
- 19.10.202017.11.2020
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