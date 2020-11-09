Летим в Реджайну

Как добраться до Реджайны на самолёте

В Реджайне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Regina International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Реджайны

  1. Реджайна YQR
    Regina International Airport

Самые дешёвые билеты в Реджайну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇨🇦Ванкувера4 1292ч 5м
16.11.2020из 🇨🇦Абботсфорда12 0607ч 11м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Орландо13 26915ч 31м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо20 27525ч 36м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇺Варадеро24 81610ч 23м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Дели37 62232ч 13м (⇵2)
11.11.2020из 🇻🇳Хошимина50 63137ч 26м (⇵2)
29.11.2020из 🇮🇳Мумбаи61 72752ч 28м (⇵2)
07.12.2020из 🇱🇧Бейрута68 00530ч 22м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада70 58747ч 51м (⇵2)
03.12.2020из 🇮🇳Кочина76 58736ч 41м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Харькова97 43133ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Реджайны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонолулу, Лиссабон, Нанди, Ванкувер и Саскатун

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Реджайны