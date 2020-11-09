Как добраться до Реджайны на самолёте
В Реджайне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Regina International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Реджайны
- Реджайна YQRRegina International Airport
Самые дешёвые билеты в Реджайну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|4 129
|2ч 5м
|16.11.2020
|из 🇨🇦Абботсфорда
|12 060
|7ч 11м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|13 269
|15ч 31м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо
|20 275
|25ч 36м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇺Варадеро
|24 816
|10ч 23м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|37 622
|32ч 13м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|50 631
|37ч 26м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|61 727
|52ч 28м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|68 005
|30ч 22м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|70 587
|47ч 51м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Кочина
|76 587
|36ч 41м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|97 431
|33ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Реджайны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Реджайны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонолулу, Лиссабон, Нанди, Ванкувер и Саскатун
- 21.10.202027.10.2020
- 13.10.202022.10.2020
- 16.10.202023.11.2020
- 08.11.202015.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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