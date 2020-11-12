Как добраться до Саскатуна на самолёте
В Саскатуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Saskatoon International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Саскатуна
- Саскатун YXESaskatoon International Airport
Самые дешёвые билеты в Саскатун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|6 346
|3ч 40м
|09.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|10 007
|5ч 11м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|13 095
|18ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|19 616
|6ч 46м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇺Варадеро
|21 595
|30ч 12м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|59 562
|39ч 23м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|60 031
|23ч 4м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|61 561
|28ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|63 766
|28ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|64 407
|39ч 35м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|64 743
|21ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|77 596
|33ч 51м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Саскатуна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саскатуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чаттануга, Лусака, Ноксвилл, Эдмонтон и Торонто
- 22.11.202011.01.2021
- 22.11.202011.01.2021
- 11.11.202028.11.2020
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