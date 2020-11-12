Летим в Саскатун

Как добраться до Саскатуна на самолёте

В Саскатуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Saskatoon International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Саскатуна

  1. Саскатун YXE
    Saskatoon International Airport

Самые дешёвые билеты в Саскатун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇨🇦Торонто6 3463ч 40м
09.11.2020из 🇨🇦Калгари10 0075ч 11м (⇵1)
19.11.2020из 🇨🇦Монреаля13 09518ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇺🇸Бостона19 6166ч 46м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇺Варадеро21 59530ч 12м (⇵2)
17.03.2021из 🇮🇳Мумбаи59 56239ч 23м (⇵2)
15.07.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга60 03123ч 4м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇰Лахора61 56128ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇵🇰Карачей63 76628ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇭Аккры64 40739ч 35м (⇵2)
24.11.2020из 🇧🇾Минска64 74321ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇳Дели77 59633ч 51м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саскатуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чаттануга, Лусака, Ноксвилл, Эдмонтон и Торонто

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Саскатуна