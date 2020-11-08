Как добраться до Су-Сента-Мари на самолёте
В Су-Сенте-Мари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sault Ste. Marie Airport» вам не избежать
Список аэропортов Су-Сента-Мари
- Су-Сент-Мари YAMSault Ste. Marie Airport
Самые дешёвые билеты в Су-Сент-Мари из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇨🇦Грейтера-Садбери
|11 393
|50м
|08.11.2020
|из 🇨🇦Тандера-Бея
|11 566
|4ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|18 074
|19ч 20м (⇵2)
|28.07.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|69 334
|44ч 18м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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