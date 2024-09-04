На Рождество – экскурсии в Торонто

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Торонто на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по старому Торонто
Прогуляйтесь по Торонто, узнайте о его истории и многонациональном составе. Посетите главные достопримечательности и почувствуйте уникальную атмосферу города
Начало: На Nathan Phillips Square
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$129 за всё до 10 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
На машине
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к Ниагарским водопадам с дегустацией вина
Погрузитесь в атмосферу Ниагарских водопадов, узнайте их историю и легенды, а также насладитесь дегустацией уникального ледяного вина
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Завтра в 12:00
12 окт в 12:00
650 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Торонто
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Торонто: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Пирсона и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
$69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
    Отличный гид, все подробно рассказала и показала. Мы очень довольны.
  • В
    Виктор
    16 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
    Маршрут составлен отлично. Самим очень тяжело было бы разобраться в этом мегаполисе. Ирина помогла нам сориентироваться что посетить после окончания экскурсии, так что мы очень удачно провели время оставшееся после экскурсии.
  • Г
    Галина
    3 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
    Ирина провела содержательную экскурсию, рассказала интересные исторические факты о Канаде и о городе Торонто. Маршрут был хорошо составлен. 2,5 часа пролетели незаметно, увидели основные достопримечательности и получили массу приятных впечатлений! Большое спасибо Ирине!
  • А
    Анна-Мария
    28 апреля 2024
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
    читать дальше

    экскурсия, но она была однозначно одной из лучших в моей жизни. У родителей экскурсионный опыт поменьше, но они тоже оказались в восторге и оценили очень высоко! Ефим рассказывает легко, речь структурирована и богата, слушать интересно, несмотря на исторический контекст. Сама поездка прекрасно выстроена, достаточно времени и на посмотреть, и на сувениры. К дегустациям изначально отнеслась скептически, был уже негативный опыт, но в итоге оказалось все очень классно (и вкусно), закупились алкоголем, хотя изначально не планировали даже)) Виды, конечно, потрясающие. Если есть сомнения ехать, то не сомневайтесь. Даже на фоне Гранд Каньона, Ниагарские водопады - это нечто фантастическое. Прогулка на кораблике максимально дополнила впечатления, хотя было холодно и мы довольно сильно промокли, несмотря на дождевики. Обед (в нашем случае скорее ужин) на винодельне был шикарным завершением дня - изысканный ресторан, очень вкусные блюда и вина, а в нашем случае еще и закат был красивым дополнением. Очень рады, что приехали в Канаду - явно недооценивали раньше эту страну. С удовольствием вернемся еще раз в страну, с не менее большим удовольствием вернемся к Ефиму на другие экскурсии. Спасибо! Это просто 10* из 10.

  • A
    Albina
    4 декабря 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
    читать дальше

    беременности и переживала что устану и замёрзну в долгом туре НО поездка оказалась очень комфортной, на хором автомобиле, нас угостили чаем) я даже не устала, остались только приятные впечатления 😊😊 спасибо большое) будет ещё ездить с вами в интересные туры 🤞🇺🇦😉

    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌
  • I
    Irina
    13 октября 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
    читать дальше

    не навязчивый формат. Было много интересной информации, но и свободное время тоже было, чтобы оглядеться и никуда не спешить. Спасибо гиду и команде Трипстер за рекомендацию! Путешествуйте с профессионалами с с удовольствием!

    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже

Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торонто
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
  2. На Ниагарские водопады из Торонто
  3. Выгодный трансфер в Торонто
Сколько стоит экскурсия по Торонто в октябре 2024
Сейчас в Торонто в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 650. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Торонто (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 26 ⭐ отзывов, цены от $69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам