2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по старому Торонто
Прогуляйтесь по Торонто, узнайте о его истории и многонациональном составе. Посетите главные достопримечательности и почувствуйте уникальную атмосферу города
Начало: На Nathan Phillips Square
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$129 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к Ниагарским водопадам с дегустацией вина
Погрузитесь в атмосферу Ниагарских водопадов, узнайте их историю и легенды, а также насладитесь дегустацией уникального ледяного вина
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Завтра в 12:00
12 окт в 12:00
€650 за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Торонто: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Пирсона и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
$69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 сентября 2024Отличный гид, все подробно рассказала и показала. Мы очень довольны.
- ВВиктор16 августа 2024Маршрут составлен отлично. Самим очень тяжело было бы разобраться в этом мегаполисе. Ирина помогла нам сориентироваться что посетить после окончания экскурсии, так что мы очень удачно провели время оставшееся после экскурсии.
- ГГалина3 июля 2024Ирина провела содержательную экскурсию, рассказала интересные исторические факты о Канаде и о городе Торонто. Маршрут был хорошо составлен. 2,5 часа пролетели незаметно, увидели основные достопримечательности и получили массу приятных впечатлений! Большое спасибо Ирине!
- ААнна-Мария28 апреля 2024Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
- AAlbina4 декабря 2022Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
- IIrina13 октября 2022Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «На Рождество»
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