Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off

Садитесь в двухэтажный автобус с открытой крышей, чтобы легко, комфортно и увлекательно исследовать Торонто

4.3
772 отзыва
Входной билет
Садитесь в двухэтажный автобус с открытой крышей, чтобы легко, комфортно и увлекательно исследовать Торонто.

Осмотрите достопримечательности города за 48 часов.

В летние месяцы доступен бесплатный круиз по гавани.
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off
Торонто: билет на 48 часов на автобус hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Аквариум Ripley's Aquarium of Canada
  • Музей обуви Бата, Торонто
  • Даунтаун Торонто
  • Рынок Святого Лаврентия
  • Йорквилл
  • Кенсингтонский рынок
  • Округ Дистиллери Дистрикт
  • Чайнатаун в Торонто
  • Площадь Янг-Дандас
  • Каса Лома
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности города по автобусному маршруту hop-on hop-off с 20 остановками
  2. Оцените главные места города за 48 часов
  3. Получите информацию от гида или прослушайте аудиокомментарии, доступные на разных языках
  4. Осмотрите достопримечательности во время бесплатного круиза по гавани в летние месяцы
Садитесь на двухэтажные автобусы с открытым верхом и выходите из них, чтобы исследовать лучшие места Торонто в удобном для вас темпе. Посмотрите все главные исторические и современные достопримечательности Торонто на борту, а также садитесь и выходите на любой из 20 остановок.
Узнайте о городе из живого гида или из многоязычного аудиотура. В летние месяцы (с мая по октябрь) посмотрите достопримечательности с другой точки зрения на борту включенного бесплатного круиза по гавани.
Летом это в основном двухэтажные автобусы с открытым верхом, из которых открывается лучший вид на Торонто. Поздней осенью и зимой, а также в холодную или сырую погоду лучше поехать на удобной тележке. Хотя эти автомобили не с открытым верхом, они загружены широкими окнами, и это отличный способ стильно увидеть и сфотографировать достопримечательности Торонто. Также насладитесь бесплатным круизом по гавани - еще одним фантастическим способом увидеть город с другой стороны.

Остановки Hop On Hop Off:

  • 1) Yonge-Dundas Square / Eaton Center - 1 Dundas Street East.
2) Carlton & Yonge - 439 Yonge St
3) Wellesley & Yonge - 549 Yonge Street
4) Isabella & Yonge - 637 Yonge Street
5) Bloor & Yonge - 763 Yonge Street
6) Парк Хаятт
7) Casa Loma - Kendal Avenue, 160
8) Spadina & Bloor - 7 Spadina Road
9) Музей обуви Бата - 327 Bloor Street West
10) Йорквилл / ROM / Музей Гардинера
11) AGO / Chinatown / Kensington - 100 McCaul Street
12) Театр Scotiabank - 132 John Street
13) лайтбокс King & John / Tiff Bell - 287 King Street West
14) CN Tower North / MTCC - 255 Front Street West
15) Union Station / Starbucks - 123 Front Street West
16) Си-Эн Тауэр Саут / Аквариум Рипли - Бремнер, 288
17) Информационный центр / Харборфронт
18) Зал хоккейной славы / Sony Center - 1 Front Street East
19) Рынок Святого Лаврентия - 93 Front Street East
20) Винокуренный район

Ответы на вопросы

Что входит
  • 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус
  • Услуги англоговорящего гида либо аудиокомментарии на разных языках
  • Наушники
  • Сезонный круиз на 45 минут по гавани (с мая по октябрь)
  • Карта на память
Что не входит
  • Посещение достопримечательностей
  • Еда или напитки
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Летняя шляпа
  • Вода
Не допускаются
  • Курение
Важная информация
  • Экскурсии проводятся ежедневно, если позволяет погода, кроме 20 ноября, 25 декабря и 1 января
  • Продолжительность одного цикла - 2 часа
  • Автобусы отправляются примерно каждые 15 минут в пиковые летние месяцы и реже в другие сезоны, а частота движения автобусов может варьироваться в зависимости от дорожного движения, местных событий или других проблем
  • В каждом автобусе будет либо гид, либо автоматическая многоязычная аудиосистема. Для прослушивания звука в этих автобусах необходимы наушники
  • Круиз по гавани доступен сезонно с мая по октябрь
  • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
11 ноя 2019
Очень информативно. Гид рассказал об истории Торонто, зданиях, окрестностях, достопримечательностях за все время, пока вы находитесь в автобусе. Будь то сценарий или запоминание, она никогда не пропускала ритм. Все сотрудники автобуса были очень вежливы, водитель пожелал всем хорошего дня и увидимся позже, когда они выходят из автобуса. Это был отличный способ увидеть Торонто и получить представление о том, какие части города исследовать во время нашего визита. Настоятельно рекомендую.
L
19 сен 2019
В основном хорошо. В первом автобусе не было наушников, и он ничего не слышал, как гид сказал по задней части автобуса, поднялся, когда другие пассажиры сошли, и тогда все было хорошо. Другие автобусы, которые использовали наушники, были в порядке. Понравилась поездка на лодке. Никогда не ждал долго в автобусе на любой остановке и получил место в порядке.
В
1 сен 2019
Наушники не всегда работали и информации в них было недостаточно, но в целом экскурсия приятная и полезная
Ещё 769 отзывов

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