Садитесь на двухэтажные автобусы с открытым верхом и выходите из них, чтобы исследовать лучшие места Торонто в удобном для вас темпе. Посмотрите все главные исторические и современные достопримечательности Торонто на борту, а также садитесь и выходите на любой из 20 остановок.
Узнайте о городе из живого гида или из многоязычного аудиотура. В летние месяцы (с мая по октябрь) посмотрите достопримечательности с другой точки зрения на борту включенного бесплатного круиза по гавани.
Летом это в основном двухэтажные автобусы с открытым верхом, из которых открывается лучший вид на Торонто. Поздней осенью и зимой, а также в холодную или сырую погоду лучше поехать на удобной тележке. Хотя эти автомобили не с открытым верхом, они загружены широкими окнами, и это отличный способ стильно увидеть и сфотографировать достопримечательности Торонто. Также насладитесь бесплатным круизом по гавани - еще одним фантастическим способом увидеть город с другой стороны.
Остановки Hop On Hop Off:
- 1) Yonge-Dundas Square / Eaton Center - 1 Dundas Street East.
2) Carlton & Yonge - 439 Yonge St
3) Wellesley & Yonge - 549 Yonge Street
4) Isabella & Yonge - 637 Yonge Street
5) Bloor & Yonge - 763 Yonge Street
6) Парк Хаятт
7) Casa Loma - Kendal Avenue, 160
8) Spadina & Bloor - 7 Spadina Road
9) Музей обуви Бата - 327 Bloor Street West
10) Йорквилл / ROM / Музей Гардинера
11) AGO / Chinatown / Kensington - 100 McCaul Street
12) Театр Scotiabank - 132 John Street
13) лайтбокс King & John / Tiff Bell - 287 King Street West
14) CN Tower North / MTCC - 255 Front Street West
15) Union Station / Starbucks - 123 Front Street West
16) Си-Эн Тауэр Саут / Аквариум Рипли - Бремнер, 288
17) Информационный центр / Харборфронт
18) Зал хоккейной славы / Sony Center - 1 Front Street East
19) Рынок Святого Лаврентия - 93 Front Street East
20) Винокуренный район