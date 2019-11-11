Садитесь на двухэтажные автобусы с открытым верхом и выходите из них, чтобы исследовать лучшие места Торонто в удобном для вас темпе. Посмотрите все главные исторические и современные достопримечательности Торонто на борту, а также садитесь и выходите на любой из 20 остановок.

Узнайте о городе из живого гида или из многоязычного аудиотура. В летние месяцы (с мая по октябрь) посмотрите достопримечательности с другой точки зрения на борту включенного бесплатного круиза по гавани.

Летом это в основном двухэтажные автобусы с открытым верхом, из которых открывается лучший вид на Торонто. Поздней осенью и зимой, а также в холодную или сырую погоду лучше поехать на удобной тележке. Хотя эти автомобили не с открытым верхом, они загружены широкими окнами, и это отличный способ стильно увидеть и сфотографировать достопримечательности Торонто. Также насладитесь бесплатным круизом по гавани - еще одним фантастическим способом увидеть город с другой стороны.

Остановки Hop On Hop Off:

1) Yonge-Dundas Square / Eaton Center - 1 Dundas Street East.

2) Carlton & Yonge - 439 Yonge St

3) Wellesley & Yonge - 549 Yonge Street

4) Isabella & Yonge - 637 Yonge Street

5) Bloor & Yonge - 763 Yonge Street

6) Парк Хаятт

7) Casa Loma - Kendal Avenue, 160

8) Spadina & Bloor - 7 Spadina Road

9) Музей обуви Бата - 327 Bloor Street West

10) Йорквилл / ROM / Музей Гардинера

11) AGO / Chinatown / Kensington - 100 McCaul Street

12) Театр Scotiabank - 132 John Street

13) лайтбокс King & John / Tiff Bell - 287 King Street West

14) CN Tower North / MTCC - 255 Front Street West

15) Union Station / Starbucks - 123 Front Street West

16) Си-Эн Тауэр Саут / Аквариум Рипли - Бремнер, 288

17) Информационный центр / Харборфронт

18) Зал хоккейной славы / Sony Center - 1 Front Street East

19) Рынок Святого Лаврентия - 93 Front Street East

20) Винокуренный район