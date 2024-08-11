7 дней
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Начало: Любая точка Торонто или аэропорт Торонто. На выбор
11 авг в 15:00
12 авг в 09:00
$5 095 за человека
3 дня
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
Начало: Торонто, по согласованию с клиентом
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $1 000 за человека
2 дня
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Начало: Торонто. По соглосованию
Расписание: Круглый год. Время по согласованию с заказчиком.
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
$1 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит тур в Торонто в августе 2024
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