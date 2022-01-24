Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершив столь дикую поездку, вы окажетесь на краю своего места, пролетая от побережья к побережью, от Ньюфаундленда до Британской Колумбии. Полюбуйтесь 18-ю сценами, которые воплощают в себе красоту Канады и охватывают ледниковую славу крупных городов. Вы будете перемещены по Канаде подвешенным в интерактивном кресле и засыпанным такими эффектами, как ветер, дождь и даже запахи.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет на рейс FlyOver Canada
Подъём перед выставкой
Предполетный инструктаж в зоне посадки
Ultimate Flying Ride (8 минут)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 25 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.