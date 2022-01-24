Совершив столь дикую поездку, вы окажетесь на краю своего места, пролетая от побережья к побережью, от Ньюфаундленда до Британской Колумбии. Полюбуйтесь 18-ю сценами, которые воплощают в себе красоту Канады и охватывают ледниковую славу крупных городов. Вы будете перемещены по Канаде подвешенным в интерактивном кресле и засыпанным такими эффектами, как ветер, дождь и даже запахи.