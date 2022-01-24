FlyOver - погружение в виртуальную реальность

Отправляйтесь в путешествие по самым знаменитым ландшафтам Канады в виртуальной реальности

4.9
83 отзыва
Входной билет
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
FlyOver - погружение в виртуальную реальность
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершив столь дикую поездку, вы окажетесь на краю своего места, пролетая от побережья к побережью, от Ньюфаундленда до Британской Колумбии. Полюбуйтесь 18-ю сценами, которые воплощают в себе красоту Канады и охватывают ледниковую славу крупных городов. Вы будете перемещены по Канаде подвешенным в интерактивном кресле и засыпанным такими эффектами, как ветер, дождь и даже запахи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на рейс FlyOver Canada
  • Подъём перед выставкой
  • Предполетный инструктаж в зоне посадки
  • Ultimate Flying Ride (8 минут)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 25 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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