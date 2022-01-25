Глухарь: общий вход

Побалуйте себя горой диких приключений - буквально!

4.8
27 отзывов
Входной билет
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
Глухарь: общий вход
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Гора Grouse Mountain высотой 1200 м, гордо стоящая среди Северного берега, является круглогодичной страной чудесных развлечений на свежем воздухе. Летом вы можете отправиться в увлекательную прогулку с потрясающим видом и полюбоваться дикой природой, где обитают два медведя-гризли.
Зимой вы можете полюбоваться потрясающими световыми инсталляциями Light Walk, спуститься в зону скольжения, пируэтом покататься на открытом катке, пройтись по свежему снегу в снегоступах и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Общее посещение горы Глух
  • Skyride
  • Пик кресельный подъемник (работает летом)
  • Демонстрация «Птицы в движении» (в летнее время)
  • Всемирно известное шоу дровосеков (доступно летом)
  • Разговоры рейнджера (доступно летом)
  • Эко-прогулки с гидом (доступно летом)
  • Театр в небесах (круглый год)
  • Сад опылителей (лето)
  • Место обитания медведя гризли (лето)
  • Диск-гольф (лето)
  • Зимние прогулки на снегоступах
  • Раздвижная зона (зима)
  • Зимнее катание на открытом воздухе
  • Легкая прогулка (зима)
  • Пик Шале
  • Детский балдахин с балдахином
Что не входит
  • Другие дополнительные мероприятия
  • Лыжи и сноуборд
  • Аренда оборудования
  • Парковка у подножия горы Глух
  • Чаевые (по желанию)
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