Гора Grouse Mountain высотой 1200 м, гордо стоящая среди Северного берега, является круглогодичной страной чудесных развлечений на свежем воздухе. Летом вы можете отправиться в увлекательную прогулку с потрясающим видом и полюбоваться дикой природой, где обитают два медведя-гризли.

Зимой вы можете полюбоваться потрясающими световыми инсталляциями Light Walk, спуститься в зону скольжения, пируэтом покататься на открытом катке, пройтись по свежему снегу в снегоступах и многое другое.