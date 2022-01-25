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Гора Grouse Mountain высотой 1200 м, гордо стоящая среди Северного берега, является круглогодичной страной чудесных развлечений на свежем воздухе. Летом вы можете отправиться в увлекательную прогулку с потрясающим видом и полюбоваться дикой природой, где обитают два медведя-гризли.
Зимой вы можете полюбоваться потрясающими световыми инсталляциями Light Walk, спуститься в зону скольжения, пируэтом покататься на открытом катке, пройтись по свежему снегу в снегоступах и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Общее посещение горы Глух
Skyride
Пик кресельный подъемник (работает летом)
Демонстрация «Птицы в движении» (в летнее время)
Всемирно известное шоу дровосеков (доступно летом)
Разговоры рейнджера (доступно летом)
Эко-прогулки с гидом (доступно летом)
Театр в небесах (круглый год)
Сад опылителей (лето)
Место обитания медведя гризли (лето)
Диск-гольф (лето)
Зимние прогулки на снегоступах
Раздвижная зона (зима)
Зимнее катание на открытом воздухе
Легкая прогулка (зима)
Пик Шале
Детский балдахин с балдахином
Что не входит
Другие дополнительные мероприятия
Лыжи и сноуборд
Аренда оборудования
Парковка у подножия горы Глух
Чаевые (по желанию)
Когда начало
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