Что вас ожидает

«Beautiful British Columbia»

«Прекрасная Британская Колумбия» — написано на номерах автомашин острова Ванкувер и всей провинции. Британская Колумбия — самая южная и самая западная территория Канады. Тихоокеанское побережье, собравшее в свою коллекцию, как кажется, всё самое лучшее, что может создать природа: мягкий климат, снег выпадает за зиму в лучшем случае разок-другой, кристальные голубые озёра, сверкающие белыми ледниковыми шапками горы ⛰️, могучие вековые леса. Земля индейцев (самая высокая концентрация резерваций в Северной Америке) и колонистов со всего света: англичане, ирландцы, французы, китайцы. Вложили свой вклад в освоение этих земель и русские мореплаватели. В местном музее можно найти экспозицию русских морских офицеров.

Виктория — это самый...

Если Британская Колумбия — это сокровище всей Канады, своеобразная туристская Мекка этого континента, то Виктория — это жемчужина Британская Колумбии. Город 🏙️ обладает внушительной коллекцией эпитетов, начинающихся словом «самый». Самый старый город западного побережья. Самый «викторианский», построенный в старом английском стиле город Северной Америки. Самый первый Чайна-таун во всей Канаде был создан именно здесь, в Виктории. Самое большое количество ресторанов на душу населения в Канаде и второе в Северной Америке (первое принадлежит Сан-Франциско) и самое большое количество парков 🌳 в черте города в пересчёте на одного горожанина. В городских парках можно встретить абсолютно разных представителей дикой природы, безбоязненно соседствующих с людьми — от оленей до луней, огромных канадских гусей.

Прогулка по городу и душевный пикник

Вы погуляете в Beacon Hill Park, постоите у дерева, посаженного Черчиллем. Посидите на мягкой, подстриженной травке и полюбуетесь красотами залива (море Селиш) и ледниками противоположного берега, принадлежащего уже США. Заглянете в уникальный плавучий городок, расположенный прямо в бухте на воде, где домики соединяются маленькими плавучими же улочками. Пообедаете на открытой террасе китайского, японского или тайского ресторанчика в Даунтауне. При желании сфотографируетесь 📸 на фоне настоящих индейских тотемных столбов. Посетите Королевский музей 🖼 Британской Колумбии, и поверьте, вы сделаете открытие, что посещение краеведческого музея может быть столь увлекательным. А вечером мы разожжём печь барбекю в одном из маленьких отелей с площадкой, выходящей на океан. Будем готовить настоящую американскую еду, слушать шелест волн Тихого океана, смотреть в звёздное небо, дышать солёным воздухом свободы, всегда манившим людей со всех уголком планеты, и говорить о русских моряках, добравшихся сюда на противоположный от родины край земли двести лет тому назад.