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Барбекю на побережье Тихого океана

Дружеская прогулка по городу и пикник в теплой компании

Pavel
Pavel – Гид из Виктории
Вас ждет легкая обзорная экскурсия ⛳ по городу с ненавязчивым рассказом о самых выдающихся сторонах прекрасной Виктории: вы прогуляетесь 👣 по парку, заглянете в плавучий городок, сфотографируетесь 📸 на фоне индейских тотемов и посетите Королевский музей 🖼 Британской Колумбии.

А вечером на берегу Тихого океана будет уютное барбекю и беседы о Канаде и местном образе жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $368 за экскурсию

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Барбекю на побережье Тихого океана
Барбекю на побережье Тихого океана

Что вас ожидает

«Beautiful British Columbia»
«Прекрасная Британская Колумбия» — написано на номерах автомашин острова Ванкувер и всей провинции. Британская Колумбия — самая южная и самая западная территория Канады. Тихоокеанское побережье, собравшее в свою коллекцию, как кажется, всё самое лучшее, что может создать природа: мягкий климат, снег выпадает за зиму в лучшем случае разок-другой, кристальные голубые озёра, сверкающие белыми ледниковыми шапками горы ⛰️, могучие вековые леса. Земля индейцев (самая высокая концентрация резерваций в Северной Америке) и колонистов со всего света: англичане, ирландцы, французы, китайцы. Вложили свой вклад в освоение этих земель и русские мореплаватели. В местном музее можно найти экспозицию русских морских офицеров.

Виктория — это самый...
Если Британская Колумбия — это сокровище всей Канады, своеобразная туристская Мекка этого континента, то Виктория — это жемчужина Британская Колумбии. Город 🏙️ обладает внушительной коллекцией эпитетов, начинающихся словом «самый». Самый старый город западного побережья. Самый «викторианский», построенный в старом английском стиле город Северной Америки. Самый первый Чайна-таун во всей Канаде был создан именно здесь, в Виктории. Самое большое количество ресторанов на душу населения в Канаде и второе в Северной Америке (первое принадлежит Сан-Франциско) и самое большое количество парков 🌳 в черте города в пересчёте на одного горожанина. В городских парках можно встретить абсолютно разных представителей дикой природы, безбоязненно соседствующих с людьми — от оленей до луней, огромных канадских гусей.

Прогулка по городу и душевный пикник
Вы погуляете в Beacon Hill Park, постоите у дерева, посаженного Черчиллем. Посидите на мягкой, подстриженной травке и полюбуетесь красотами залива (море Селиш) и ледниками противоположного берега, принадлежащего уже США. Заглянете в уникальный плавучий городок, расположенный прямо в бухте на воде, где домики соединяются маленькими плавучими же улочками. Пообедаете на открытой террасе китайского, японского или тайского ресторанчика в Даунтауне. При желании сфотографируетесь 📸 на фоне настоящих индейских тотемных столбов. Посетите Королевский музей 🖼 Британской Колумбии, и поверьте, вы сделаете открытие, что посещение краеведческого музея может быть столь увлекательным. А вечером мы разожжём печь барбекю в одном из маленьких отелей с площадкой, выходящей на океан. Будем готовить настоящую американскую еду, слушать шелест волн Тихого океана, смотреть в звёздное небо, дышать солёным воздухом свободы, всегда манившим людей со всех уголком планеты, и говорить о русских моряках, добравшихся сюда на противоположный от родины край земли двести лет тому назад.

Барбекю на побережье Тихого океана
Барбекю на побережье Тихого океана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Pavel
Pavel
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Павел, я сибиряк. Родился, учился, женился в Томске. Там же получил два высших образования и работал в рекламе (было своё агентство в Новосибирске). Восемь лет назад перебрался в Викторию, где начал жизнь с чистого листа. Счастлив ли я? Да, счастлив. Я нашёл своё дело, свой город, своё место. При этом будучи канадцем, остался сибиряком. Я люблю и мою историческую и мою новую Родину. И в этом нет никакого противоречия, как сказала мне моя жена много лет назад, когда я разрывался между Россией и Канадой: «ты не должен этого делать, твоей любви хватит на всех. Россия — как твоя мать, а Канада — как жена, их можно и нужно любить одновременно». Мудро? Приезжайте, и я влюблю вас в Викторию и в Канаду в целом!
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