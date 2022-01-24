Легко забыть, что вы в Канаде, а не в тропическом лесу. Птицы, которых вы ожидаете увидеть в джунглях, летят над головой, игуаны обнимают ветки деревьев, а на кустах выделяются ядовитые лягушки-дротики.

В садах бабочек Виктории вы найдете потоки тропических рыб, водопады и поющие ары. Это идеальная передышка от города, полная спокойствия и природы, а также идеальное место для фотографирования!