Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Легко забыть, что вы в Канаде, а не в тропическом лесу. Птицы, которых вы ожидаете увидеть в джунглях, летят над головой, игуаны обнимают ветки деревьев, а на кустах выделяются ядовитые лягушки-дротики.
В садах бабочек Виктории вы найдете потоки тропических рыб, водопады и поющие ары. Это идеальная передышка от города, полная спокойствия и природы, а также идеальное место для фотографирования!
Ответы на вопросы
Что входит
Общее посещение садов и всех выставок
Бесплатная парковка
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.