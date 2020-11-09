Как добраться до Йеллоунайфа на самолёте
В Йеллоунайфе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yellowknife Airport» вам не избежать
Список аэропортов Йеллоунайфа
- Йеллоунайф YZFYellowknife Airport
Самые дешёвые билеты в Йеллоунайф из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Хея Ривера
|8 651
|37м
|10.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|13 615
|8ч 37м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Нормана Уэлс
|25 381
|1ч 10м
|10.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|27 162
|52ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Куглуктука
|27 758
|3ч 33м
|09.11.2020
|из 🇨🇦Йоы-Хейвена
|41 983
|4ч 52м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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