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посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию