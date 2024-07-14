Все – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Дохе на русском языке, цены от $438. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
36 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: Катар, Жемчужина, Мшейреб и Лусаил
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
$438 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
На машине
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
На машине
На яхте
52 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
$438 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
  • А
    Айсулу
    14 июля 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Все было организованно, помогли во всём, несмотря на 40 градусов жары, кайфанула от поездки. Рекомендую на все 100%. Благодарю за увлекательное путешествие ❤️
  • A
    Anna
    6 июня 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды - утром и вечером.
    читать дальше

    Чтоб посмотреть на город при различном освещении. Спасибо Катерине, все интересно рассказала и показала, сориентировала по лучшему времени, чтобы не свариться на жаре, успели посмотреть часть при свете и часть после заката!

    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
    читать дальше

    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
    читать дальше

    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
  2. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  3. Открываем Доху - город контрастов
Сколько стоит экскурсия по Дохе в августе 2024
Сейчас в Дохе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 438 до 500. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 105 ⭐ отзывов, цены от $438. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам