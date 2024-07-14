5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: Катар, Жемчужина, Мшейреб и Лусаил
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
$438 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
5 часов
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июля 2024Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
- ААйсулу14 июля 2024Все было организованно, помогли во всём, несмотря на 40 градусов жары, кайфанула от поездки. Рекомендую на все 100%. Благодарю за увлекательное путешествие ❤️
- AAnna6 июня 2024Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды - утром и вечером.
- ООльга13 мая 2024Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ЭЭмма14 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Все»
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