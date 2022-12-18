Хотите взглянуть на Доху с другой стороны? Тогда вам в этнографическую деревню «Катара», где прошлое и настоящее слились воедино. Окруженные традиционной архитектурой, арт-объектами и галереями, вы приобщитесь к культуре и искусству Востока. Полюбовавшись наследием, вы отдохнете от суеты на одном из зеленых холмов с прекрасным видом на всю деревню и море.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с традиционным Катаром

Этнографическая деревня — излюбленное место ценителей искусства, восточной кухни, пляжного отдыха, спорта и даже пикников на холмах. Я проведу вас по узким улочкам «Катары», и вы прочувствуете атмосферу старого Востока. Мы подойдем к невероятно красивым мечетям — Голубой и Золотой (и зайдем внутрь, если они будут открыты), отыщем традиционные Голубиные башни и обойдем амфитеатр в греческом стиле. Я расскажу о достопримечательностях на нашем пути и посвящу вас в основные вехи истории Катара.

Ветер перемен

Устали ходить? Ловим гольф-кар и едем на широкую набережную с пляжем и видом на залив. Да, в деревне старое гармонично соседствует с новым. Бесплатные гольф-кары — не единственное веяние современности. Вас ждут многочисленные арт-объекты, а также оснащенная кондиционерами главная улица. На ней мы зайдем в культовый французский торговый центр «Галери Лафайет» с брендовыми магазинами и ресторанами, которые любят посещать катарцы.

Завершим нашу прогулку на одном из зеленых холмов «Катары», с которого открывается незабываемый вид на всю деревню и море. Полные впечатлений, вы отдохнете под пение птиц и шум воды у ручья.

Организационные детали