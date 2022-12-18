Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с традиционным Катаром
Этнографическая деревня — излюбленное место ценителей искусства, восточной кухни, пляжного отдыха, спорта и даже пикников на холмах. Я проведу вас по узким улочкам «Катары», и вы прочувствуете атмосферу старого Востока. Мы подойдем к невероятно красивым мечетям — Голубой и Золотой (и зайдем внутрь, если они будут открыты), отыщем традиционные Голубиные башни и обойдем амфитеатр в греческом стиле. Я расскажу о достопримечательностях на нашем пути и посвящу вас в основные вехи истории Катара.
Ветер перемен
Устали ходить? Ловим гольф-кар и едем на широкую набережную с пляжем и видом на залив. Да, в деревне старое гармонично соседствует с новым. Бесплатные гольф-кары — не единственное веяние современности. Вас ждут многочисленные арт-объекты, а также оснащенная кондиционерами главная улица. На ней мы зайдем в культовый французский торговый центр «Галери Лафайет» с брендовыми магазинами и ресторанами, которые любят посещать катарцы.
Завершим нашу прогулку на одном из зеленых холмов «Катары», с которого открывается незабываемый вид на всю деревню и море. Полные впечатлений, вы отдохнете под пение птиц и шум воды у ручья.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места на машине, а после экскурсии отвезу обратно
По самой деревне мы будем перемещаться пешком или на бесплатном гольф-каре
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возьмите с собой головной убор от солнца и воду, а также надевайте удобную обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели 21 экскурсию для 35 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная, приветливая команда лицензированных гидов в Катаре — Альбина, Валентина и Наталия. Мы готовы и хотим с большим удовольствием показать вам всё самое интересное в Дохе и за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны Катар.