Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности

Ощутить дух старой арабской деревни, не покидая мегаполис

Хотите взглянуть на Доху с другой стороны? Тогда вам в этнографическую деревню «Катара», где прошлое и настоящее слились воедино.

Окруженные традиционной архитектурой, арт-объектами и галереями, вы приобщитесь к культуре и искусству Востока.

Полюбовавшись наследием, вы отдохнете от суеты на одном из зеленых холмов с прекрасным видом на всю деревню и море.
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с традиционным Катаром

Этнографическая деревня — излюбленное место ценителей искусства, восточной кухни, пляжного отдыха, спорта и даже пикников на холмах. Я проведу вас по узким улочкам «Катары», и вы прочувствуете атмосферу старого Востока. Мы подойдем к невероятно красивым мечетям — Голубой и Золотой (и зайдем внутрь, если они будут открыты), отыщем традиционные Голубиные башни и обойдем амфитеатр в греческом стиле. Я расскажу о достопримечательностях на нашем пути и посвящу вас в основные вехи истории Катара.

Ветер перемен

Устали ходить? Ловим гольф-кар и едем на широкую набережную с пляжем и видом на залив. Да, в деревне старое гармонично соседствует с новым. Бесплатные гольф-кары — не единственное веяние современности. Вас ждут многочисленные арт-объекты, а также оснащенная кондиционерами главная улица. На ней мы зайдем в культовый французский торговый центр «Галери Лафайет» с брендовыми магазинами и ресторанами, которые любят посещать катарцы.

Завершим нашу прогулку на одном из зеленых холмов «Катары», с которого открывается незабываемый вид на всю деревню и море. Полные впечатлений, вы отдохнете под пение птиц и шум воды у ручья.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места на машине, а после экскурсии отвезу обратно
  • По самой деревне мы будем перемещаться пешком или на бесплатном гольф-каре
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возьмите с собой головной убор от солнца и воду, а также надевайте удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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